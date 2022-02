De strijd om de laatste polder binnen de ring van Amsterdam

In het uiterste westen van de gemeente Amsterdam ligt, tussen Schiphol en Nieuw-West, de Lutkemeerpolder. In die polder ligt het laatste perceel akkerbouwgrond van Amsterdam, vruchtbare klei in wat vooral een veenstad is, al met al 57 hectare groot.

De Lutkemeerpolder.

Akkerbouw in de Lutkemeerpolder heeft zijn langste tijd gehad: de gemeente Amsterdam besloot in 2013 dat er een bedrijventerrein moest worden ontwikkeld. Tegen dat plan ontstond weerstand, met allerlei acties probeerden tegenstanders de plannen te dwarsbomen. Voorlopig tevergeefs.

In 2018 won GroenLinks de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. ‘Hierdoor konden we ons nog beter inzetten voor behoud van de Lutkemeerpolder’, zegt de partij op de eigen website. Die vrome claim bleek niet helemaal juist. Verandering van het bestemmingsplan lag juridisch ingewikkeld, de gemeente zou miljoenen euro’s schadevergoeding moeten betalen.

De trein was kortom al vertrokken en kon niet meer worden gestopt: GroenLinks ging door de pomp.

GL-wethouder Marieke Doorninck schermde zelfs al met een gegadigde die op het bedrijventerrein een distributiecentrum van 5.5 hectare wilde bouwen. Toen per ongeluk naar buiten kwam dat het Albert Heijn betrof, lijmde een anonieme actiegroep de deuren van de 18 AH-vestigingen in Amsterdam vast, onder verwijzing naar de Lutkemeerpolder. Even later trok AH de plannen in.

Intussen was een samenwerkingsverband van tegenstanders, onder de naam Voedselpark Amsterdam, actief geworden. Dat ontwikkelde een plan om van de Lutkemeerpolder een agro-ecologisch landschapspark te maken, met kleinschalige land- en tuinbouw en educatieve projecten. Mooi, maar waar was het benodigde geld? Een crowdfundingsactie leverde anderhalve ton op, misschien net genoeg voor een hectare.

En hier komt de coöperatie Land van Ons in beeld. Die werd ruim twee jaar geleden opgericht door Franke Remerie uit Warnsveld, met landschapsherstel en verbetering van de biodiversiteit als hoofddoelen en met als credo: als de overheid het niet doet, moet de burger het zelf doen. De achttienduizend deelnemers – van wie tweeduizend in Amsterdam – kochten in 2 jaar ruim een miljoen vierkante meter grond, verdeeld over 11 percelen en ter waarde van twaalf miljoen euro. Onlangs kwam Land van Ons in het nieuws toen ze de voor het megadatacenter META bestemde landbouwgrond bij Zeewolde wilde kopen.

Land van Ons sloot zich aan bij de plannen van Voedselpark Amsterdam. En, belangrijker, de coöperatie heeft bewezen kapitaal te kunnen genereren, via de leden of het Nationaal Groenfonds. Tijdens de persconferentie waarin de samenwerking vrijdag bekend werd gemaakt zei Remerie dat hij er niet aan twijfelde dat het benodigde geld op tafel zou komen.

Remerie: ‘Wij geloven in dit project. Het is dood- en doodzonde dat deze laatste polder binnen de ring van Amsterdam wordt opgegeven voor het zoveelste industrieterrein. Zeker in deze tijd, waarin we heel andere problemen hebben die moeten worden opgelost.’ Een brief met een verzoek om met de gemeente in gesprek te komen is de deur al uit.

Geschat wordt dat de aankoop 5 tot 7 miljoen euro zal kosten, een bedrag dat zomaar kan oplopen tot 15 miljoen. ‘De eigenaar zal voor de maximale prijs gaan.’ Geen punt, denkt Remerie. ‘Geld is het probleem niet. Dit land stikt van het geld. Als de gemeente zegt: jullie kunnen het kopen voor X miljoen, dan komt dat geld er.’

Maar first things first: eerst moet de eigenaar de bereidheid tonen het gebied te verkopen. Die eigenaar is SADC, de Schiphol Area Development Company, waarvan Schiphol, de gemeentes Amsterdam en Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland elk voor een kwart eigenaar zijn. Remerie: ‘Het gaat om de bereidheid een gedachte die je al jarenlang hebt, een bedrijventerrein maken, een wending te geven. Daarvoor moet geld worden afgeboekt, dat vindt geen enkele politicus leuk. Maar Nederland groen houden kost nu eenmaal geld.’

En kijk nou eens wat een groene Lutkemeerpolder te bieden heeft. ‘Een korte voedselketen met gezond voedsel voor de stad, bevordering van de sociale cohesie, verbinding. Educatie, recreatie, verbetering van de biodiversiteit: je kunt daar hartstikke mooie dingen doen.’

De voorbereidende werkzaamheden voor het bedrijventerrein zijn al begonnen.

Land van Ons heeft nog een belang: de eigen zichtbaarheid vergroten. ‘We willen laten zien dat er een andere weg is, een goeie weg. De Lutkemeerpolder kan een voorbeeld worden. Daarvoor is druk op de politiek nodig.’ Het moment, vlak voor de lokale verkiezingen, is niet voor niets gekozen. Wat de redding van het Naardermeer lang geleden was voor Natuurmonumenten, moet de Lutkemeerpolder worden voor Land van Ons: ‘een eyecatcher.’

Ze moeten wel snel wezen. De voorbereidende werkzaamheden voor het bedrijventerrein zijn al begonnen – langs de randen van de polder ligt het bouwzand dat de vette klei moet bedekken al metersdik klaar.

