De strijd in Hollywood is ook onze strijd. Net als het gros van de acteurs zijn wij figuranten in het grote geheel

Fran Drescher, de actrice die bekend werd met de serie The Nanny en vakbondsleider is geworden, hekelde afgelopen donderdag in een vurige speech de hebzucht van de Hollywood-bonzen. Hoewel haar vakbond, Sag-Aftra, alleen Amerikaanse acteurs vertegenwoordigt, maakte Drescher duidelijk dat ze namens werknemers in het hele land en over de hele wereld sprak: ‘De werkgevers denken alleen aan maar Wall Street en hebzucht, en vergeten degenen zonder wier essentiële bijdragen de machine niet zou kunnen draaien.’

Een beroemde filmacteur als Tom Cruise ontvangt 20 tot 25 miljoen dollar per film, maar minder bekende acteurs, die het overgrote deel van de beroepsgroep vormen, worden bedreigd in hun levensonderhoud. Sinds de opkomst van streamingdiensten zijn de tv-seizoenen verkort, waardoor acteurs minder geld ontvangen voor herhalingen. Bovendien ligt door de snelle ontwikkelingen op het gebied van Kunstmatige intelligentie (AI) de huiveringwekkende vraag op tafel wie het gezicht van een acteur bezit.

Over de auteur

Heleen Mees is columnist van de Volkskrant. Eerder promoveerde ze op de Chinese economische groei. Columnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels voor objectiviteit. Lees hier onze richtlijnen.

Door AI hoeven de filmstudio’s figuranten nog maar een dag in te huren, zodat ze hun uiterlijk kunnen scannen en die vervolgens digitaal tot in de eeuwigheid hergebruiken. De Sag-Aftra-leden eisen dat in toekomstige arbeidscontracten voorwaarden worden opgenomen over wanneer AI-gelijkenissen kunnen worden gebruikt, welke vergoeding acteurs krijgen als hun gelijkenis wordt gebruikt en hoe misbruik kan worden voorkomen. De scenarioschrijvers, die al sinds mei staken, zijn bang dat de filmstudio’s hun oude teksten zullen gebruiken om grote taalmodellen als ChatGPT nieuwe afleveringen van shows te laten schrijven.

Als een digitale replica – die geen loon eist, geen pauze nodig heeft, nooit ziek is en ook niet staakt – het werk kan doen, waarom zou een bedrijf dan nog een mens van vlees en bloed inhuren? Die vraag is niet alleen actueel voor acteurs en scenarioschrijvers, maar bijvoorbeeld ook voor iedereen die op een klantenservice werkt. Het computerprogramma Air kan volgens de maker via de telefoon volledige verkoop- en klantenservicegesprekken voeren die klinken als een mens en zelfstandig handelingen uitvoeren in vijfduizend verschillende applicaties.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) waarschuwt dat AI ruim een kwart van de banen in westerse landen bedre i gt; we staan aan de vooravond van een AI-revolutie die de werkplek fundamenteel gaat veranderen. Daarom roept de OESO regeringen op om in actie te komen. De OESO onderkent dat het gunstig is wanneer AI repetitieve taken automatiseert — zeker als er krapte is op de arbeidsmarkt — waardoor werknemers zich in theorie op creatievere taken zouden kunnen richten.

Het probleem is niet dat er de komende decennia een tekort aan banen zal zijn, maar dat veel van de banen die overblijven van lage kwaliteit zullen zijn. Banen waar alleen algemene vaardigheden voor nodig zijn en weinig gelegenheid is voor het aanleren van nieuwe vaardigheden, specialisatie of toenemende productiviteit. Dat duidt erop dat AI het aandeel van arbeid in het bruto binnenlands product (bbp), dat toch al op een historisch dieptepunt is, verder zal doen slinken.

De strijd in Hollywood is daardoor ook onze strijd. Net als het gros van de acteurs zijn wij figuranten in het grote geheel en lopen wij dezelfde risico’s. Zoals Fran Drescher niet zonder gevoel voor drama zei: ‘We dreigen allemaal vervangen te worden door machines.’ De staking van acteurs in Hollywood moet de aandacht op dit probleem vestigen, net zoals de onthullingen over MeToo de aandacht vestigden op seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkplek.

Toen filmproducent Harvey Weinstein in oktober 2017 in de The New Yorker en The New York Times door meerdere actrices werd beticht van seksueel grensoverschrijdend gedrag, begonnen vrouwen onder de hashtag #MeToo op Twitter en andere sociale media hun persoonlijke ervaringen met seksuele intimidatie, aanranding en seksueel misbruik te delen. Dat heeft voor vrouwen wereldwijd de drempel verlaagd om zulke misstanden aan te kaarten.

De combinatie van beroemde actrices en seks maakten de MeToo-verhalen onweerstaanbaar. Tijdens het strafproces tegen Harvey Weinstein in New York stonden mensen uren in de rij in de hoop een plek op de publieke tribune te bemachtigen om een glimp op te vangen van de actrices. Mijn vurige wens is dat de acteursstaking, als die lang genoeg duurt, net zozeer tot de verbeelding gaat spreken. Misschien kan er ook een hashtag komen: #WeToo.