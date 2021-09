De straat is van ons, motherfuckers

De openbare ruimte is de huiskamer van Nederland, door corona meer dan ooit. Op de Vakbeurs Openbare Ruimte in Utrecht was goed te zien hoe die huiskamer er nu bij ligt en wat dat over ons zegt. Een klein vademecum, van afvalbak tot zwerverbeugel.

Afvalbak Dankzij al uw pakketjesdozen en Spaghettigrond (zie aldaar) krijgen afvalbakken ondergrondse ‘persmodules’ op zonne-energie. Zo kan er steeds meer in minder bakken.

Bomen Van sta-in-de-weg geëvolueerd tot ‘waardevol asset’. Een boomkruin verlaagt ons stressniveau, zeggen de vele groenexperts op de beurs, en ik wil dat even niet dood checken. Zie Ommetje en Vergroenen.

Circulair In 2030 gebruiken we de helft minder mineralen, metalen en fossiele grondstoffen uit de natuur. U kunt nu hard en cynisch lachen. Gemeenten bestellen intussen koelbloedig circulaire fietspaden van glaskorrels.

Daken Worden bijna allemaal groen in de stad, waar er tenminste al geen zonnepanelen op liggen. Mooi. Zie Vergroenen en Thermisch comfort.

Een prullenbak en zijn maker.

Energietransitie Moet en zal zeker, merk je al op deze beurs.

Faalkosten Bestuurslingo voor uitvoeringskosten die worden gemaakt om burgers te laten ‘meedenken’ over de inrichting van de openbare ruimte. Dit moet voorkomen dat ze later bezwaar gaan maken. Want met alle eisende burgers van tegenwoordig zijn bezwaarmakers duurder dan faalkosten.

Graffiti Zodra Thierry Baudet zieke holocaustvergelijkingen maakt, zien graffiti-verwijderaars de gevolgen. Alfred Basters van De Gevelmeesters krijgt net een foto binnen op zijn telefoon met het verzoek deze tekst zo snel mogelijk te verwijderen: ‘Wir haben es al eerder nicht gewusst’: tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op de Prins Willem-Alexanderbrug gekalkt.

Hufterproof Tien jaar geleden moest straatmeubilair ‘hufterproof’ zijn. Die tijd is voorbij, zegt de fabrikant. Zie Intimiteit.

Intimiteit De nieuwe mode heet ‘intimiteit en ontmoeten’ als het om straatmeubilair gaat. Maar zie Nudging.

Komportaal Vierkant gevaarte aan de gemeentegrens met plaatsnaam, maximum snelheid en vooral: een gemeenteslogan (‘Meppel. Diep geluk.’).

Lockdowns Bleken goed voor ideeën over de openbare ruimte, of wat daar tussen alle terrassen nog van over is.

Nudging Goed gedrag aanmoedigen met stille wenken. Want nu antiautoritair zijn helemaal terug is, weten bestuurders heel goed hoe zinloos verbieden is.

Ommetje Dankzij het klimaat én het ommetje, zie Lockdowns, wordt Vergroenen dus eindelijk serieus genomen.

Publieksparticipatie Publieksparticipatie bij het inrichten van de openbare ruimte vergroot het draagvlak en dat houdt procederende burgers op afstand. Zie Faalkosten en Nudging.

QR-codes Rukken op tot in speeltuintjes. Maar dan QR-codes die door volwassenen moeten worden gescand voor extraatjes, zoals lollige brandweergeluiden. Dit om te voorkomen dat ouders te veel met hun telefoon spelen.

Rutte Mark Rutte maakt de openbare ruimte tastbaar als weinig anderen, met zijn ostentatieve gefiets en gewandel door onze huiskamer. Daar is terecht om gelachen. Maar nu De Telegraaf meldt hoe ernstig Rutte wordt bedreigd door zware criminelen, zie ik er ook extreem beschaafd verzet in. De straat is van ons, motherfuckers.

Spaghettigrond De grond die vol ligt met kabels, waardoor er bijvoorbeeld geen ruimte is voor vuilniscontainers.

Thermisch comfort Tussen gebouwen in opwarmende binnensteden komen stalen kabels voor ‘thermisch comfort’: verkoelende hangplanten, als schitterende groene gordijnen, die verkoeling bieden. Zie Vergroenen.

Urban planning Vroeger gewoon planologie, al pretendeert urban planning meer bottom-up te zijn dan top-down. Zie Faalkosten.

Vergroenen Wie zijn steden wil verdichten met nieuwe woningen in hoogbouw, ontkomt niet meer aan vergroenen om niet verder op te warmen. Daar lijkt iedereen het nu eens gewoon over eens. Fijn.

Wegbebakening Alle paaltjes en borden bij elkaar. Onze limiet is bereikt: er wordt nu meer weggehaald dan bijgeplaatst.

Zwerverbeugel De onbarmhartige beugel die moest voorkomen dat zwervers op bankjes slapen is uit, ook al verdubbelde het aantal daklozen. Nu zijn er bankjes met twee ongelijke zithoogten: zelfde effect maar het oogt toch gezellig. Heel Nederlands, zie Rutte.