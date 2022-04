De stilte rond Gijs van Dijk, weggestuurd bij de PvdA

Zoveel tumult als er is in die andere kwestie van grensoverschrijdend gedrag – de zaak Gündogan bij Volt – zo diep is de stilte rond Gijs van Dijk. Diens advocaat heeft even niets te melden en bij de PvdA verwijzen ze naar bureau Bezemer & Schubad dat de zaak onderzoekt. PvdA-voorzitter Esther-Mirjam Sent zegt niet te weten wanneer hun rapport komt: ‘Ze moeten de tijd nemen die nodig is.’

Terwijl de inzet zeer interessant is en de uitkomst gevolgen kan hebben voor het functioneren van de politiek als geheel. Is al het persoonlijke ook politiek, zoals feministen al in de jaren zeventig poneerden? Mogen politici een privéleven hebben waarin ze met deuren slaan, elke avond in het casino hangen, hun zieke ouders verwaarlozen of chronisch vreemdgaan? Of zijn ze de klok rond politicus met bijbehorende voorbeeldfunctie?

Gijs van Dijk wil nog niet meewerken aan onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Beeld Martijn Beekman

PvdA-Kamerlid Van Dijk zat 8 februari met corona thuis toen hij het dringende verzoek kreeg fractieleider Lilianne Ploumen te bellen. Hij kreeg te horen dat er meldingen waren binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag. Details kon Ploumen niet geven, maar Van Dijk mocht geen woordvoerder meer zijn en kreeg het dringende verzoek zijn zetel op te geven. Dat gebeurde.

Omdat media al op de hoogte bleken, kwam hij overhaast met een verklaring: ‘In mijn persoonlijke leven ben ik in de relationele sfeer niet altijd eerlijk geweest. Mocht dat mensen pijn hebben gedaan, dan wil ik daarvoor mijn oprechte excuses aanbieden.’ Die avond sprak Nieuwsuur met Cornelia Klaster, die vertelde door hem te zijn betast. Later bleek ze in 2020 door de PvdA geroyeerd te zijn, een eerdere klacht van haar was ongegrond verklaard.

Ook kwam naar buiten dat Katinka Simonse, bekend als kunstenaar en columnist Tinkebell, het initiatief tot de meldingen had genomen. Ze overlegde met andere vrouwen met wie Van Dijk een relatie had gehad, en sprak 7 februari uitgebreid met Ploumen. In haar column in Het Parool had ze Van Dijk eerder ‘het meest integere Kamerlid’ genoemd en hem meermaals geprezen. Daar kwam ze nu op terug: hij had haar meegetrokken in een beerput van ‘extreme verzonnen verhalen en laster’.

De PvdA vroeg het onderzoeksbureau zijn gedrag te toetsen aan de gedragscode van de Kamerfractie en de erecode van de partij. In die gedragscode staat dat relaties op het werk moeten worden gemeld. Van Dijk kreeg op zeker moment een geheime relatie met een fractiemedewerker – ze zijn nog steeds samen. Die relatie is gemeld en zij nam ontslag, conform de gedragscode. Of hij andere relaties op het werk heeft gehad, daarover lopen de lezingen uiteen.

De erecode is een rekkelijke tekst. Daar staat dat wie namens de PvdA een functie bekleedt, ook in zijn persoonlijk leven de partijbeginselen dient na te leven. Monogamie behoort niet tot de partijbeginselen.

Betrokkenen willen zo lang het onderzoek loopt niet met hun naam in de krant. Een bron uit de omgeving van de melders vertelt dat Van Dijk soms vier geheime relaties tegelijk had, dat hij die vrouwen klem zette, hen het gevoel bezorgde dat zijn werk schade zou ondervinden als ze over zijn affaires zouden praten en dat hun eigen loopbaan dan ook gevaar kon lopen. Zo maakte hij hen medeplichtig. Van Dijk wordt beschreven als een charmante en intelligente man met een zeer manipulatieve en treiterige kant. Wie zich zo gedraagt, moet geen volksvertegenwoordiger zijn, is de redenering.

Een bron uit de omgeving van Van Dijk vertelt dat hij officieel nog steeds niet weet waarvan hij beschuldigd wordt, dat hij bevestigt dat hij een rusteloos liefdesleven had met de nodige dubbelingen, maar vindt dat dit niemand wat aangaat zolang hij zijn positie als Kamerlid niet misbruikte in zijn privéleven.

Van Dijk zou nog niet met het onderzoeksbureau hebben gesproken omdat het onderzoek steeds meer aspecten van zijn leven omvat, zoals integriteitskwesties. Wordt het beperkt tot grensoverschrijdend gedrag, dan zou hij bereid zijn mee te werken.

Of een politicus ook beoordeeld moet worden op zijn gedragingen als privépersoon? Kamerlid ben je 24/7, zegt de een. De ander: als dat de norm is, kan half Den Haag naar huis.

Van Dijk is nu vrijwilliger bij de voedselbank. Daar raakt het persoonlijke toch weer even aan de politiek.