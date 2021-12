De stilte die rond Kerst over het land daalt, is dit keer een stilte voor de storm

In normale jaren is dit de periode van de grote terugblikken, de nabeschouwing. Wat heeft 2021 ons gebracht? Dit jaar is het vooral een periode van bang vooruitkijken vanwege de omikrongolf die op ons afkomt. Het is lastig de balans opmaken als er nog zoveel ongewis is. Normaal gesproken hadden we kunnen terugkijken op de eerste daden van het nieuwe kabinet, nu zitten we na de langste formatie ooit nog steeds te wachten op de bordesscène. De stilte die rond Kerst over het land en de redactie daalt, is dit keer een stilte voor de storm.

Niettemin doen we in de krant van vandaag een poging lessen te trekken. De wetenschapsredactie brengt in kaart wat we hebben geleerd over de wereld. De politieke redactie kijkt in een speciale bijlage terug op het turbulentste politieke jaar in decennia. En het Magazine gaat zoals elk jaar in gesprek met de Nederlanders die het afgelopen jaar kleur hebben gegeven.

Daarnaast brengen we dit weekend twee digitale specials uit. Op Eerste Kerstdag brengen we de welvaartskloof in Nederland in kaart, het grootste probleem van deze tijd. Nederland ontwikkelt zich in toenemende mate op twee snelheden. Aan de ene kant de huizenbezitters met een vaste baan die hun vermogen snel zien stijgen en de coronacrisis tamelijk ongeschonden doorkomen. En aan de andere kant de huurders, die vaak een flexibel contract hebben, en bij elke crisis de hardste klappen krijgen. De editie op Tweede Kerstdag profileert alle mensen die ons dit jaar zijn ontvallen. Voor iedereen die door corona niet bij naasten op bezoek kan of de vakantie op het laatste moment in duigen zag vallen, is er dus genoeg te lezen.

In het voorjaar van 2020, toen corona net in het land was, stroomde er een golf van daadkracht en saamhorigheid over het land heen. Het afgelopen jaar sloeg de tweedracht toe. Symbolisch daarvoor was de ontmaskering van Sywert van Lienden, die zichzelf profileerde als belangeloos redder van mensenlevens, maar achteraf een gehaaid ondernemer bleek. Het komend jaar blijven we onderzoeken waar het overheidsgeld aan wordt besteed, maar hopen we ook meer aandacht te besteden aan de vele Nederlanders die wel elke dag belangeloos en met goede moed de wereld een beetje beter proberen te maken.

