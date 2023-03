De stervende keek op de klok aan de muur en zei: ‘Over tien minuten word ik vermoord’

De dood was aangekondigd om twee uur in de middag. Het was lenteachtig weer, een graad of vijftien. In een kleine ziekenhuiskamer hadden zich ongeveer twaalf man verzameld. Er was champagne en sushi, een jongeman speelde op een gitaar.

Voor de sushi kwam ik te laat, maar ik kreeg een glas champagne. Of was het prosecco? In het aangezicht van de dood wordt alle prosecco champagne.

De stervende – ze zag er goed uit – keek op de klok aan de muur en zei: ‘Over tien minuten word ik vermoord.’ Toen wendde ze zich tot mij: ‘Heb jij weleens zoiets meegemaakt?’

‘Nee’, zei ik naar waarheid.

De stervende knikte tevreden. Ze had me een primeur bezorgd.

Enkele mensen begonnen te huilen, het gitaarspel ging zachtjes verder, een mevrouw zong, een andere mevrouw zei: ‘We gaan nu.’ De stervende echter hield haar blik op de klok gericht en zei: ‘Nog zeven minuten. Als iemand iets tegen me wil zeggen zou ik het nu doen.’

Een verpleegkundige kwam binnen. ‘Ik kom afscheid nemen’, zei ze, ‘doe de groeten aan een dierbare van me die daarboven is.’

Ik kon me niet aan de indruk onttrekken dat sterven zoiets was als op transport gaan.

De verpleegkundige verdween, de spanning onder de aanwezigen nam toe. Alsof ze bang waren dat de dokter zou binnenkomen en ook een van ons zou aanwijzen.

‘Vijf minuten’, zei de stervende redelijk tevreden.Een andere verpleegkundige bevestigde: ‘U kunt nu afscheid nemen.’ Er vormde zich een kleine rij. Ik ging achteraan staan.

In een belendende kamer wachtten we, tot een verpleegkundige naar ons toekwam met de woorden: ‘De procedure is voorbij.’

Ik haastte mij het ziekenhuis uit, ik was er niet gerust op dat de procedure echt voorbij was. En waarom zou de procedure mij overslaan? Al wat ik wilde was leven.