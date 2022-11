De spreidingswet is geen oplossing, hooguit het begin van een overtuigend asielbeleid

Op één punt had de VVD-fractie deze week gelijk: de spreidingswet van Eric van der Burg mag de zoektocht naar een werkend asielbeleid niet ondermijnen.

Het was geen fraaie vertoning die de VVD-fractie opvoerde rond de wet die de spreiding van asielzoekers over het land beter moet regelen. Eerst de eigen staatssecretaris wekenlang tegenwerken, dan de eigen partijleider opzichtig laten opdraven, en vervolgens na onduidelijke toezeggingen alsnog gewoon akkoord gaan met het wetsvoorstel zoals dat er al lag: het zal wel weer even duren voordat de andere coalitiepartijen de VVD weer als een serieuze, geduchte onderhandelingspartner zien.

Veel anders zat er natuurlijk ook niet op. Een echte opstand tegen het kabinetsbeleid zou al snel zijn uitgelegd als een bloedige revolte tegen de eigen partijleider en daar is de VVD nog helemaal niet aan toe. Bovendien weten de meeste VVD’ers ook wel dat Van der Burg is opgezadeld met omstandigheden die mede door de VVD zijn veroorzaakt: het ontbreken van een duidelijk en overtuigend nationaal asielbeleid is een van de makkes van twaalf jaar liberale bewindslieden op de post Asielzaken. Van der Burg mag de scherven bijeenvegen.

Zijn spreidingswet is een politiek paardenmiddel. Dwang om lagere overheden tot daden te dwingen, gaat in tegen de Nederlandse traditie van collegiaal bestuur. Het kabinet riskeert komend jaar lokale opstanden tegen de komst van opvanglocaties en dit keer niet met de burgemeesters in een bemiddelende rol, maar als aanvoerders van het verzet.

Belangrijker nog: zelfs als de spreidingswet werkt, is die niet meer dan symptoombestrijding. Nog altijd is er in Nederland maatschappelijk draagvlak voor het opvangen van mensen op de vlucht voor oorlog en geweld, maar wanneer dit resulteert in de 50 duizend mensen van dit jaar, is dat in deze tijden van woningnood en integratievraagstukken al snel te veel.

Te vaak klinkt vanuit regeringskringen het excuus dat er nou eenmaal weinig aan te doen is omdat het asielbeleid vastligt in internationale afspraken en verdragen. Die steeds opnieuw geëtaleerde onmacht maakt de stemming in het land er niet beter op. Bovendien gaat die voorbij aan het feit dat een deel van die verdragen al jarenlang niet meer functioneert. De Dublin-afspraken (asiel aanvragen in het eerste Schengen-land waar je voet aan wal zet) is daarvan het frappantste voorbeeld. Maar ook het VN-Vluchtelingenverdrag dateert uit een tijd dat mensen nog niet de hele wereld over konden reizen en vluchtelingenopvang vooral een regionale uitdaging was.

Tel daarbij op dat het in de EU nog steeds ontbreekt aan uniforme afspraken over wat veilige en onveilige landen zijn, dat Nederland mede daardoor veel meer asielverzoeken inwilligt dan veel andere Europese landen en dat er ook nog altijd geen sluitende afspraken zijn met landen van herkomst over terugkeer van afgewezen asielzoekers, en het is duidelijk dat Van der Burgs spreidingswet niet het einde maar slechts het begin is van een sluitend asielbeleid. Daar had de VVD-fractie deze week wél gelijk in.