Met een enorme klap vloog er een spreeuw tegen een hoog raam van de buren. Via de vensterbank viel het beestje een paar meter naar beneden, veerde op van het dak van een uitbouw en viel vervolgens met een nieuwe klap op de stenen in onze tuin, waarna het lijfje nog even door stuiterde, met het geluid van een kipfiletje, iets droger misschien.

De spreeuw lag half op zijn rug, één vleugelschouder hoog opgetrokken, de snavel wijd open. Het hartje ging geweldig tekeer, het beestje ademde razendsnel. Waren dit zijn laatste ademstootjes? Wat moest ik doen? Wat kon ik doen? Hier hielp geen schoteltje water tegen of een lidmaatschap van de Vogelbescherming.

Ik houd van spreeuwen, het zijn mijn lievelingsvogels. Ze maken van die prachtige vormen in de lucht, wervelend en spiralend. Ik dacht dat ze onderhand al eens nieuwe veren zouden hebben, ter voorbereiding op de reis naar warmere gebieden, maar misschien was deze net uit koudere streken aangekomen, want hij was nog helemaal wit gespikkeld van de slijtage aan de veren.

De zwermen worden aardig kleiner. Het valt me op als ik fiets of met de auto door de provincie kom, laatst ook tijdens een langere tocht naar het oosten van Duitsland – overal van die kleine zwermpjes, radicaal uitgedund, de naam zwerm al niet meer waard, niet meer in staat tot een fatsoenlijke luchtshow. Wat is er aan de hand? Is het de vogelgriep? Is het de mest, het gif, zijn het de boeren weer?

Achter ons huis, tweehonderd meter verderop, staat een hoge naaldboom, de vaste pleisterplaats van een zwerm. Toen we hier acht jaar geleden kwamen wonen, kon je de boom van verre horen. Als de zwerm zich in de tuin stortte, waren de planten en struiken in drie seconden kaal. Maar het worden er elk jaar minder, uit pure armoede eten we de druiven tegenwoordig zelf maar op.

De vrouw van de Dierenambulance zei aan de telefoon dat ik de spreeuw mocht beschermen tegen andere dieren en hem verder met rust moest laten. Je geloofde het niet als je de dreun tegen het raam had gehoord, maar na een uurtje volledig op apegapen, ogenschijnlijk onherstelbaar aangedaan, volgde vaak toch nog een wonderbaarlijk herstel. De vrouw sprak in duidelijke standaardzinnen, waaruit ik kon opmaken dat ik niet de eerste was die met een raamspreeuw belde die dag en ook niet de laatste.

Het gebeurde dus veel vaker, dacht ik toen ik ging kijken hoe het met mijn spreeuwtje was – het had zich alweer opgericht en was onder de klimop gekropen. Ze vlogen nog overal tegen de ramen, iedereen belde de Dierenambulance. Het gaat niet goed met de spreeuwen, maar zolang ze de Dierenambulance nog extra werk konden bezorgen, waren ze misschien niet definitief verloren.

Een vlakke dreun tegen een raam hier en daar, een geknakt nekje – zolang het kon, moesten we er nog maar even van genieten.