De sportswashing van Qatar is goed hoorbaar in de officiële liedjes die het WK-gastland naar buiten brengt

Fifa-voorzitter Gianni Infantino met naast zich Hassan Al Thawadi, de hoogste baas van het WK voetbal in Qatar. Beeld ANP / EPA

Er is de laatste jaren veel aandacht voor greenwashing, het fenomeen waarbij organisaties zichzelf groener voordoen dan ze werkelijk zijn. Voor de eigen reputatie maken bedrijven zich evengoed schuldig aan het broertje van greenwashing: pinkwashing. Rondom de Pride Week veranderen bedrijven hun Instagram-avatar in een regenboogvlag of sponsoren ze een boot op de Canal Pride, terwijl ze de rest van het jaar geen begrip tonen voor de lhbtiq+-gemeenschap. Komende weken en maanden zullen we worden blootgesteld aan een ander fenomeen: sportswashing. En die is hardnekkiger dan we denken.

Over de auteur Rens Dietz is communicatiewetenschapper en muziekauteur.

Eén van de eerste sportswashing-voorbeelden vond plaats tijdens de Olympische Spelen van 1936. Tijdens zowel de Zomerspelen (Berlijn) als de Winterspelen (Garmisch-Partenkirchen) had Adolf Hitler de ruimte om de wereld te laten zien wat voor fraaie plek nazi-Duitsland is. Dictator Jorge Videla gebruikte het WK voetbal van 1978 om Argentinië op een positieve manier te presenteren. De afgelopen jaren hebben verschillende Olympische Spelen en voetbaltoernooien plaatsgevonden in Rusland en China met ditzelfde doel.

Buikpijn

Het is niet altijd eenvoudig bij de toewijzing van een dergelijk sporttoernooi exact te doorgronden wat er speelt in een land, maar het zou mogelijk moeten zijn om te allen tijde de toewijzing terug te kunnen draaien. Dan hoeven sporters niet met buikpijn naar dat land af te reizen en hoeven media geen reportages te maken dat het ‘allemaal best wel meevalt’ – al dan niet betaald door de organisatie.

Intussen erkennen we onze naïviteit. Vanuit Nederland zijn we druk bezig met het verwerpen van het WK voetbal in Qatar. KNVB-sponsoren durven amper te adverteren. Gretig veroordelen we een supermarktketen omdat hun commercial niet gepast is. Radio-dj’s Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte (NPO Radio 2) negeren het WK.

Maar Qatar gaat rustig door met sportswashing.

Dat wordt goed zichtbaar in de officiële liedjes die de organisatie naar buiten brengt. Eén van deze nummers heet Arhbo (vrij vertaald: welkom thuis) en een ander nummer Vamos A Qatar! (geen vertaling nodig). Het imago van het gastland lijkt het enige dat telt. Maar ook de officiële sponsoren worden door de organisatie op hun wenken bediend, want zoals Oranje-bondscoach Louis van Gaal eerder al waarschuwde: ‘geld, dat doet ertoe bij de Fifa’.

Sponsoren krijgen dan ook ruim baan om hun eigen nummers te lanceren. Zo ontwikkelde de Zuid-Koreaanse K-popgroep BTS voor automerk Hyundai een nummer met de tekst We gonna touch the sky, before the day we die. Deze muziekkeuze toont aan dat de sponsoren blind zijn voor wat er speelt in de wereld. En de wereldvoetbalbond Fifa met hen.

Rug tegen de muur

Wat je er ook van vindt dat veel Nederlanders gewetensbezwaren hebben en elkaar de maat nemen, het helpt allemaal niet zolang de organisatie lekker haar gang blijft gaan. Sporters, journalisten en regeringsdelegaties staan met de rug tegen de muur. Ja, we erkennen onze naïviteit rond het WK in Qatar, maar in de tussentijd vult ook de Formule 1-kalender zich met nog meer sportswashers en blijven dubieuze dictaturen pogingen doen om sporttoernooien te organiseren.

We kunnen niet anders dan strengere regels opstellen aan organiserende landen, waaronder de mogelijkheid tot een lastminute-escape. Maar ook door een kritische beoordeling te geven aan de promotiemiddelen voor zo’n sporttoernooi, zoals bijvoorbeeld de muziekkeuze.