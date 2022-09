De spookloper had meteen de massa tegen zich. Iedereen zuchtte, ik ook, al had ikzelf geen last van hem

Er was geen doorkomen aan de mensenmassa die aan het einde van de middag voor mijn koffieterras langs van het winkelcentrum naar de brug en de parkeergelegenheden daarachter stroomde. Onderweg nog even een pitstop bij de McDonald’s, waar binnen overigens een poeperige geur hangt – misschien is er zoveel mest in ons vleesland dat de hamburgers ernaar gaan ruiken.

Toch drong iemand zich in tegengestelde richting dwars door de dichte massa heen, duwend en botsend, die in zijn egoïstische klote-eentje de hele groep blokkeerde. Een spookloper, een man met een rond hoofd, zweetkrulletjes en kleine wanhoopsoogjes in een veel te groot poloshirt, die zijn dikke buik moest camoufleren, maar daar niet in slaagde.

Hij had meteen de massa tegen zich, iedereen zuchtte en rolde met de ogen, ik ook, al had ikzelf geen last van hem – mogelijk is haat aanstekelijk als vrolijkheid. En dan had die spookloper ook nog eens een zware weekendtas met lange hengsels aan de schouder, waarmee hij voortdurend tegen heupen en in buiken stootte, en ook al een paar kinderhoofden had geschampt.

Logisch, met zo’n uiterlijk, dacht ik boven mijn koffie. Als je me vooraf had gevraagd iemand te schetsen die zijn eigen voortgang over straat belangrijker vindt dan die van honderden, was ik waarschijnlijk hierop uitgekomen, een zwetende bal egoïsme met dichtgegroeide kraaloogjes. Het was niet anders, maar zo zag iemand eruit die zoiets doet.

Zuchtend zette de massa zich weer in beweging, als water langs een zich vooruit bewegende rots, onderweg naar McPoep en parkeerplaats. Ook spookloper kleunde voort – in een meter of tien had hij al minstens twintig mensen bezeerd, zo te zien konden daar wat hem betrof nog best een paar tientallen bij.

Maar toen keek ik nog eens naar de man, die bijna de hoek om was, en ik dacht: verrek, er is een sportschool om de hoek, daar is hij vast naar onderweg. Die weekendtas is een sporttas. Zijn shirt is zo groot omdat hij al zo bewonderenswaardig veel is afgevallen. Hij rent tegen de stroom in omdat hij zijn klasje niet wil missen – daarom had hij het zo warm. En plotseling veranderde een uitgesproken lul voor mijn ogen in een mooie man, sterk ook, gedisciplineerd, een voorbeeld voor mij en alle broodjepoepvreters in de massa.

Wat een verschil ineens. Wat snel. En wat zag je toch weinig met een eerste blik. Niets zag je daarmee, alleen wat voor een lompe dommerik je zelf bent. Ik schrok ervan, ik had gedacht dat ik leuker was, een beter mens. Ik vroeg me af of hieraan nog iets te veranderen viel, maar vreesde dat de vooroordelen wel weer zo diep in de hersenen zouden liggen dat ik voorlopig gedwongen was zo dom en lelijk te blijven denken.

Hoe langer ik keek, hoe minder er van me overbleef, zo was het – evengoed leek minimaal twee keer kijken wel het minste wat er van me mocht worden verlangd.