Twee spierkwekers van plusminus 25 bespraken in de kleedkamer van de sauna die wedstrijd waarin Real Madrid een achterstand van 2-0 wegwerkte en Liverpool daarna met 2-5 wegspeelde. De een vroeg: ‘Jij moest toch werken die avond?’ De ander antwoordde: ‘De eerste helft heb ik op kantoor gekeken, de tweede helft in de auto.’

Mijn nieuwsgierigheid was zo geprikkeld dat ik vroeg: ‘Als je voetbal kijkt in de auto, zit je dan zelf achter het stuur?’ De spierkweker keek me aan alsof ik de eerste met dna-techniek teruggebrachte dodo was. ‘Natuurlijk zit ik dan zelf achter het stuur, ik koppel de telefoon gewoon aan het navigatiescherm op het dashboard.’ Toen moest ik even slikken. Ik meen namelijk te hebben gezien dat als kijkers ergens helemaal in kunnen opgaan, het wel een live uitgezonden voetbalwedstrijd is.

Tot plusminus mijn 15de kon ik dat zelf ook. Omstreeks het WK van 1986 werd ik helaas overvallen door een het-is-toch-altijd-weer-hetzelfdegevoel. Sindsdien lukt het me niet meer dezelfde passie voor de sport der sporten aan de dag te leggen als de meesten van mijn seksegenoten. Omdat je jezelf sociaal isoleert als je nooit eens in gezelschap voetbal kijkt, heb ik na 1986 nog best wat wedstrijden gezien. Maar omdat ik daar dus minder in opging dan mijn gezelschap, had ik vaker de gelegenheid te kijken naar de gezichten van de mensen met wie ik keek. Bijna altijd zag ik daarop authentieke spanning, echte overgave, opperste concentratie, maximale aandacht.

Daarom vermoed ik dat de verkeersveiligheid minder in gevaar wordt gebracht door iemand die op een telefoon die gekoppeld is aan een navigatiescherm op een dashboard naar een spannende actiefilm met Jean Claude Van Damme kijkt dan door iemand die naar een spannende voetbalwedstrijd kijkt. Daarom vroeg ik die plusminus 25-jarige spierkweker: ‘Kun je dan nog wel een beetje op de weg letten?’ ‘Dat gaat makkelijk’, zei hij.