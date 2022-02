De sollicitanten leken getalenteerd, lief en naarstig op zoek naar een zedig avontuur

In De Groene plaatste ik een advertentie, ik zocht een assistent, de functie bestond uit meer dan administratief werk en men moest flexibel met de wet om kunnen gaan. Zij die nooit de wet overtreden gaan immers als eerste dood; vervelend om iemand aan te nemen die spoedig zou sterven.

Ik deelde de advertentie ook op sociale media. De respons was overweldigend. Tientallen meldden zich, van begin twintig tot midden zeventig. ‘Ik ben financieel onafhankelijk, zelfstandig en in voor een ‘avontuur’’, schreef een dame van midden zestig. Een student geneeskunde meldde zich (‘Als persoonlijk assistent heb ik niet veel ervaring, behoudens in mijn functie als assistent van de radioloog’), alsmede een holistisch bekkenbodemtherapeut die parttime werkzaam was als telefoniste voor een vrouwvriendelijke escortservice (‘De reden waarom ik nu bij jou aan de slag wil als p.a. is omdat ik mijn werk bij de escortservice wil opzeggen.’)

Er schijnt krapte op de arbeidsmarkt te zijn, in bijvoorbeeld de horeca, de schrijver echter is godzijdank geen restaurant. Een Belgische schreef: ‘Ik wil uw assistent worden omdat ik niet langer kan geloven in de liefde en omdat ik niet graag in een café werk.’ Daaraan voegde ze toe: ‘Ik ben een nagelbijter.’

Vanwege de vele sollicitanten konden de gesprekken onmogelijk op een dag plaatsvinden.

Na een eerste middag met een kleine vijftien sollicitanten nam mijn hoop voor de mensheid toe. Niet per definitie prettig, want zoals ik onlangs aan een Duitse vriendin schreef, we hadden het over Kafka: ‘Hoe kun je zonder hopeloosheid overleven?’

De sollicitanten leken vrijwel zonder uitzondering getalenteerd, lief en naarstig op zoek naar een zedig avontuur.

Misschien is dat de functie van de werkgever in een wereld waarin de aard van arbeid langzaam verandert: coproducent van avonturen, medeverstrekker van betekenis en wat geld, bestrijder van eenzaamheid. En vice versa.