‘De Soedanezen lijden, terwijl wij wegkijken – alweer’

Soedanese vluchtelingen op weg naar de grens met Ethiopië. Beeld AFP

‘Ik heb mijn gezicht niet meer in de spiegel gezien sinds de ochtend van 15 april, toen Soedan op zijn kop werd gezet door twee generaals die om de macht strijden. Het is het sluitstuk van decennia van staatsfalen, straffeloosheid en nalatigheid van de internationale gemeenschap. (...) We werden die zaterdag wakker met een nieuwe realiteit van moorden, van lichamen die op straat liggen, van artilleriebombardementen en brandende gebouwen. We bevinden ons nu in een wanhopige periode van angst, trauma en – voor wie kan – een ontsnapping.’

Ziedaar hoe Hala al-Karib haar zeer persoonlijke opiniestuk begint voor The New Humanitarian, een onafhankelijk persbureau dat verslag doet vanuit het hart van conflicten, rampen en andere crises. Volgens al-Karib is Soedan in handen gevallen van ‘mensen zonder genade, zonder menselijkheid’. Ze doelt op legerleider Abdel Fattah al-Burhan en zijn rivaal Mohamed Hamdan Daglo, die aan het hoofd staat van de paramilitaire groepering Rapid Support Forces (RSF).

Maar wat al-Karib, werkzaam bij de Afrikaanse vrouwenrechtenorganisatie SIHA, boos en verdrietig maakt: ‘Hoe komt het dat al die machtige instanties die verondersteld werden het politieke proces in Soedan te coördineren – de Verenigde Naties, de regionale organisaties, de internationale financiële instellingen, de donorregeringen – dit totaal niet hebben zien aankomen? Wat een schijnvertoning!’

Het is een observatie die ook Alex de Waal, een Britse Soedan-expert en directeur van de Fletcher World Peace Organization, heeft in zijn essay voor het online tijdschrift Responsible Statecraft. Volgens De Waal was sprake van ‘een diplomatieke verkeersopstopping op laag niveau’. ‘Alle actoren gingen in verschillende richtingen. Niemand wilde wat er nu is gebeurd, maar niemand coördineerde de verkeerslichten om te voorkomen dat het zou gebeuren.’

Maar als het aan Magdi al-Mofadal, de Soedanese ambassadeur in Oostenrijk, ligt kijken we vooral niet meer achterom: ‘We kunnen geen enkele komma in onze geschiedenis veranderen of druppel kostbaar bloed terugkrijgen die in welk conflict dan ook is vergoten. We kunnen echter honderden lessen trekken uit de huidige crisis en uit onze fouten, misstappen en mislukkingen uit het verleden’, schrijft hij in een opiniestuk voor Al Jazeera.

‘Het tegengaan van haat is van het allergrootste belang voor onze toekomst. Er is dringend behoefte aan een alomvattend en inclusief nationaal genezings-, verzoenings- en gerechtigheidsproces dat alle grieven en wreedheden aanpakt. Het is essentieel voor duurzame vrede en stabiliteit en voor een soepele overgang naar democratie.’

Daarbij wijst al-Mofadal erop dat in de recente geschiedenis diverse landen erin geslaagd zijn wonden te helen die veel dieper en pijnlijker waren dan die van Soedan. ‘Het succes van Zuid-Afrika na de val van de apartheid en de prestaties van Rwanda in de nasleep van de genocide zijn in dit opzicht levendige voorbeelden.’

De enige echte oplossing voor de Soedanese crisis is een harde, betoogt columnist Lydia Polgreen van The New York Times. ‘Er moet een nieuwe natie worden opgebouwd, die scherp afwijkt van haar verleden van islamitisch-extremistisch militair bewind. Het volk van Soedan verdient eindelijk de kans om zichzelf te regeren, vrij van de dictatuur van het geweer.’

Volgens Polgreen, die vlak na de eeuwwisseling zelf verslag deed van het jarenlange bloedige conflict in de West-Soedanese regio Darfur, heeft de wereld geen excuus meer ‘om deze onrustige reus niet naar democratie te helpen leiden’. ‘Als de realpolitik van regionale en internationale veiligheid ooit pleitte voor het gedogen van militair bewind ter wille van de stabiliteit, is die logica nu omgekeerd. Een rommelige strijd tussen de veiligheidsdiensten in de straten van de hoofdstad Khartoum heeft voor eens en voor altijd aangetoond dat de mannen met geweren de oorzaak zijn van - en niet de oplossing voor - het lijden van Soedan.’

Maar voorlopig lijkt een einde aan dat lijden nog ver weg. Afgelopen zaterdag gingen in de Saoedische stad Jeddah onderhandelingen van start tussen vertegenwoordigers van legerleider al-Burhan en de paramilitaire RSF. Maar een anonieme Saoedische diplomaat liet persbureau AFP al weten dat er nog altijd ‘geen substantiële vorderingen’ zijn gemaakt.

‘In Soedan voltrekt zich in realtime een humanitaire ramp, in een deel van Afrika dat toch al explosief is. Als het ooit nodig was om de zogenaamde ‘recht op bescherming’-doctrine in te roepen, dan is dat nu zijn in Soedan’, schrijft Peter Denton, hoogleraar geschiedenis aan de Royal Military College of Canada, in de Canadese krant Winnipeg Free Press. ‘De verantwoordelijkheid om te beschermen heeft eerder zijn vruchten afgeworpen in Europese landen, zoals Bosnië, Servië, Kroatië, Kosovo en nu ook in Oekraïne.

‘Hoewel het ‘recht op bescherming’ zijn wortels had in de Rwandese genocide in 1994 lijken we nog steeds niet bereid zijn principes toe te passen op de Afrikaanse landen waar dit het hardst nodig is’, aldus Denton. ‘Op dit moment heeft het Soedanese volk onze hulp nodig. Zij lijden, terwijl wij wegkijken – alweer.’