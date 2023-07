De Snap Kaart van Snapchat is een kaart waarvan staatsveiligheidsagenten gaan watertanden

In analoge tijden konden scholieren elkaar wijsmaken dat ze in de zomer op reis gingen naar Rome of naar Rio. Op de Snap Kaart van de app Snapchat – 3,9 miljoen Nederlandse gebruikers, meest scholieren – kun je zien waar iedereen echt zit. Dit is een kaart waarvan staatsveiligheidsagenten gaan watertanden. Snapchatgebruikers kiezen een poppetje waarvan ze vinden dat het op hen lijkt; een kortgeknipte brunette kiest een meisjespoppetje met kort bruin haar, een genderneutrale rasta kiest een genderneutraal rastapoppetje. Op hun Snap Kaart zien die gebruikers vervolgens waar de poppetjes van al hun Snapvrienden zich op dat moment bevinden. In het schoolseizoen staan ze meestal op een kluitje, in de zomer zwermen ze uit over de wereld, je ziet ze op Griekse eilanden waar bossen branden, op de Malediven en in Florida.

Behalve natuurlijk de poppetjes met ouders die daar geen voor geld voor hebben. Die Snap Kaart is ’s zomers een pronkkaart. Je ziet waar Snapvrienden zitten én je steekt ze de ogen uit met een exotische bestemming. En daarom was ik zo blij toen mijn dochter mij vertelde: ‘Er is iets niet helemaal goed met de telefoon van Mats. Gisteren zat hij in Congo en vandaag zit hij in Noord-Korea. Volgens mij is hij gehackt.’ Ik zei: ‘Volgens mij heeft Mats zichzelf gehackt. Die Mats is mijn held, want hij heeft al die pronkers in hun hemd gezet. Die Snap Kaart is vanaf nu een Nepkaart. Je kunt naar Hawaï.’

Behalve voor scholieren met modaal verdienende ouders, zie ik ook reiskansen voor regimekritische scholieren in dictaturen. Vóór je vertrekt naar een geheime oppositiebijeenkomst, breng je jouw Snappoppetje onder op het adres van een regimevriendelijke tante. De gluurders van de staatsveiligheiddienst zien het gebeuren en concluderen dat ze veilig op vakantie kunnen: ‘We hoeven hem niet te arresteren op dat clandestiene jongerencongres, hij zit bij die ongevaarlijke tante.’