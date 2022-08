De slappe knieën van Hoekstra in het stikstofdossier: politiek op haar lelijkst

Uitspraken van CDA-leider Hoekstra voor politiek gewin helpen niet de doelen uit het coalitieakkoord te bereiken.

Steeds dieper wordt de kuil die het kabinet voor zichzelf graaft. In het coalitieakkoord uit januari is afgesproken dat de doelen uit de Wet stikstofreductie en natuurverbetering niet in 2035, maar in 2030 moeten zijn behaald. VVD, D66, CDA en ChristenUnie namen bij hun volle verstand de bevindingen over van een college van experts, onder leiding van VVD-coryfee Johan Remkes, nadat de Raad van State het eerdere stikstofbeleid van tafel had geveegd.

In plaats van standvastig en voortvarend de uitvoering ter hand te nemen, is het kabinet acht maanden later kampioen in het afgeven van verkeerde signalen. Voorafgaand aan de eerste ministerraad na het reces maakte CDA-leider en vicepremier Wopke Hoekstra het vrijdag wel heel bont. In een interview met het AD stelde hij doodleuk: ‘2030 is voor ons niet heilig’. Waaraan hij toevoegde: ‘Natuurlijk kun je op veel plekken vóór 2030 de stikstofdoelen al halen, maar als het elders langer duurt, moeten we die tijd nemen.’

Kabinet verzwakt zijn onderhandelingspositie

Het is de zoveelste uiting die duidelijk maakt dat het kabinet zijn onderhandelingspositie ten opzichte van de boeren in hoge mate aan het verzwakken is. Eerder al noemde premier Mark Rutte tijdens een werkbezoek het kaartje waarmee de impact van het beoogde kabinetsbeleid werd gevisualiseerd ‘ruk’. Ook zei hij na de aanstelling van Remkes als ‘onafhankelijk gespreksleider’ tussen boeren en kabinet, dat er ‘geen taboes’ zouden zijn. Die woorden gebruikte Remkes zelf ook, in weerwil van zijn eigen dwingende advies van twee jaar eerder. Het wekt alles bij elkaar de indruk dat intimiderend actievoeren loont.

De drie regeringspartijen VVD, CDA en CU stelden vorige week opeens allerlei kritische Kamervragen over hoe noodzakelijk de geplande verlaging van de ammoniakuitstoot in de landbouw eigenlijk is. Zij vroegen naar onderbouwingen, terwijl die al in ruime mate voorhanden zijn. Kamerlid Tjeerd de Groot van coalitiegenoot D66 karakteriseerde dat als ‘uitstelgedrag’ en ‘pappen en nathouden’. Hoekstra tart de coalitiepartner nu opnieuw.

Intussen weigeren boerenorganisaties met Remkes in gesprek te gaan, evenals supermarkten, vleesverwerkers, zuivelfabrikanten en veevoerbedrijven. Aanstaande maandag praat hij met provincies, waterschappen en gemeenten. Afgelopen week zat een aantal bedrijven en banken aan tafel, alsmede werkgeversorganisaties en natuurverenigingen. Op zijn beurt zegt Hoekstra in het kranteninterview daar dan weer over: ‘Ik ben dankbaar dat Remkes probeert de boel vlot te trekken, maar daarmee zijn we er niet. We moeten het proces herstarten, boeren moeten weer bondgenoten worden.’

Boeren wrijven zich in de handen

De boeren zullen zich in de handen wrijven: de door hen geëiste concessies lijken niet ver weg meer te zijn. Bart Kemp van de radicale boerenorganisatie Agractie zei vrijdag in de Volkskrant zelfs dat hij buiten Remkes om rechtstreeks met Rutte belt. ‘Onze eisen liggen bij hem op het bureau en ik zie op die punten beweging bij het kabinet.’

Het is politiek op haar lelijkst, al zullen de betrokkenen zelf dit vermoedelijk als een goed voorbeeld van het in Nederland zo geliefde polderen beschouwen. Dat het CDA de electorale adem van nieuwkomer BBB bij de komende verkiezingen voor Provinciale Staten in de nek voelt, is ongetwijfeld een achterliggende reden voor de uitspraken van Hoekstra. Hij koestert verwachtingen van uitstel en toezeggingen, maar de rechter zal daar opnieuw korte metten mee maken.