De situatie is er niet meer naar om steeds vooral begrip te tonen voor de radicale boeren

Afval op de A7 tussen Drachten en Groningen gedumpt door boeren uit protest tegen de stikstofregels. Beeld Jilmer Postma / ANP

Het kabinet, justitie en politie hadden heus hun redenen om de afgelopen maanden niet meteen snoeihard op te treden tegen de boerenacties. De belangrijkste: in een gezonde, volwassen democratie moet een regering niet meteen naar de stopknop grijpen als mensen in het geweer komen tegen beleid van diezelfde regering. Het demonstratierecht is een groot goed, dat niet benepen geïnterpreteerd dient te worden. Langzaam rijden op snelwegen, het Malieveld vol zetten met tractoren en demonstreren bij de Tweede Kamer geeft in meer of mindere mate overlast, maar hoeft nog geen reden te zijn meteen te stoppen met gedogen en deëscaleren.

Intussen heeft het protest een heel andere fase bereikt. De radicalisering van een deel van de boeren, geheel in de greep van populistisch-rechtse anti-overheidsretoriek, begon met intimidaties bij de woonadressen van politici en is nu overgegaan in een strategie van het stelselmatig bedreigen van iedereen die ook maar enigszins in de weg loopt bij hun pogingen het land lam te leggen. Op de levensgevaarlijke blokkades van de A7 volgde woensdag de intimidatie van de aannemers die de boel wilden opruimen. De eerste aanrijdingen zijn geweest, het is wachten op ernstige ongelukken.

De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid hanteert een handzame definitie van het fenomeen terrorisme: ‘Het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke ondermijning en destabilisatie te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.’ Het gedrag van een deel van de boeren – niemand weet hoeveel het er precies zijn – zit daar inmiddels gevaarlijk dicht tegenaan.

De meer of minder uitgesproken sympathie van een meerderheid van de Tweede Kamer – inclusief een deel van de regeringscoalitie – voor de woede van de boeren, staat die conclusie kennelijk in de weg. De situatie is er echter niet meer naar om in elke reactie op elk incident eerst begrip te tonen voor de positie van de actievoerders. Die hebben nu wel helder gemaakt dat ze toch niet voor rede vatbaar zijn. Elke poging tot een gesprek is bij voorbaat verworpen.

Het is dan ook tijd om politie en justitie opdracht te geven tot harde repressie tegen elke vorm van boerenintimidatie, inclusief het lik-op-stukbeleid waarop ook andere geweldplegers doorgaans mogen rekenen. Het sturen van verontwaardigde reacties op Twitter, zoals premier Rutte en minister Yesilgöz donderdag deden, is hooguit een begin.