Zou je ervoor kunnen zorgen dat je nooit van je leven meer in een shuttlebus hoeft? Ik vrees van niet. De shuttlebus duikt onverwachts op, maar altijd op een moment dat je geen andere optie hebt. Je móét je eraan overleveren, dat is het vervelende.

We waren per auto naar de Floriade gekomen, en wilden een uitgestorven parkeerplaats op rijden. Die bleek bedoeld voor touringcars die er niet waren; we moesten naar een andere parkeerplaats, tien minuten verderop. Daar aangekomen werden we geconfronteerd met, juist, een shuttlebus, die drie keer per uur ging. Hij was beplakt met groen plakplastic, waarop groene bladeren waren afgebeeld. Hierdoor wist je: ja, dit tripje heeft met de natuur te maken.

Het was wel jammer dat het plakplastic tot op de ramen zat, waardoor alleen de allerlangsten konden kijken of er al natuur in zicht was. De rest was veroordeeld tot nadenken over de rol van de shuttlebus in hun bestaan.