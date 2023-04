De seriemoordenaar zou zijn hobby kunnen verdedigen als een bijdrage aan het consuminderen

De zomer begon vroeg in New York. In de parken lagen halfnaakte mensen, voor de verandering een keer niet omdat ze te weinig geld hadden om kleren te kopen. Her en der vond een schietpartij plaats, laten we ook die aan de hitte toeschrijven.

David Wallace-Wells had in The New York Times geschreven dat een op de 25 vijfjarigen in Amerika niet ouder zal worden dan 40, de kans om jong te sterven is in Amerika vier keer zo groot als in andere westerse landen. Moord, suïcide, auto-ongelukken, de bekende overdosis. De voormalige Amerikaanse minister van Financiën Larry Summers had de ‘levensverwachtingscrisis’ omschreven als ‘de meest verontrustende reeks gegevens over Amerika die ik in lange tijd ben tegengekomen’. Temeer daar demografische cijfers een eerste aanwijzing waren voor het instorten van de Sovjet-Unie.

Europa heeft zijn eigen demografische crisis, de Europese mens krijgt vrijwel geen kinderen meer, een vorm van consuminderen. De verbaal begaafde seriemoordenaar zou zijn hobby kunnen verdedigen als een bijdrage aan het consuminderen. De seriemoordenaar als monster kennen we nu wel, nu de seriemoordenaar als idealist. Moorden om erger te voorkomen.

In de avond ging ik naar mijn lievelingsbioscoop, Film Forum op Houston Street, waar ik een oude Bertolucci zag, Il conformista. De legendarische filmcritica Pauline Kael was indertijd enthousiast geweest. Voor haar waren films als seks: goed of slecht. Aan Kael wordt ook de uitspraak toegeschreven dat je geen kip hoeft te zijn om de eieren te beoordelen.

Als niet-kip was ik tevreden over de kwaliteit van het ei die avond, hoewel 1900 mijn favoriete Bertolucci blijft. Wie Donald Sutherland heeft gezien in die film weet afdoende over het fascisme en kan daarna over die ideologie een tijdje zwijgen.

Op straat lag een grote dode rat. Zijn buik was opengereten. ‘Het leven blijft hard’, zei ik tegen een vriendin, en stapte over de rat heen.