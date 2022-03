‘De Serena Williams van het mannentennis’ wordt nooit geschreven. Hoog tijd dat dat verandert

‘Zeg, Volkskrant, zo kan ie wel weer. Wellicht een goed idee om je eindredactie eens op een cursus ‘hoe tem ik mijn inner seksist’ te sturen?’, schreef een lezer deze week op Twitter. Aanleiding was de kop ‘De Federer van het vrouwentennis stopt’ boven het stuk over toptennisster Ashleigh Barty.

De kop was gebaseerd op een citaat van tenniscommentator Marcella Mesker (‘Ze wordt niet voor niets de Federer van het vrouwentennis genoemd’), wat de vraag opwerpt of niet vooral Mesker haar innerlijke seksist moet temmen. Maar verder heeft de lezer natuurlijk gelijk. Mannelijke sporters zijn ten onrechte nog vaak de norm. Er wordt nooit geschreven dat iemand de ‘Serena Williams van het mannentennis’ is of de ‘Marianne Vos van het mannenwielrennen’. Hoog tijd dat dat verandert.

Ashleigh Barty nadat ze in januari de Australian Open won. Beeld AFP

Op woensdag lag de krant ook al onder vuur vanwege de kop ‘Vrouwen bestormen gemeenteraad met voorkeursstemmen’ en de zin ‘vrouwen verdringen mannen die hoger op de lijst staan’. Julia Wouters, ooit politiek adviseur van oud-PvdA-leider Lodewijk Asscher, schreef: ‘Ik geloof dat deze ⁦Volkskrant-⁩ journalisten er moeite mee hebben dat veel stemmers de voorkeur aan een vrouw geven’.

Dat had ik er niet in gelezen. Voor mij heeft het woord ‘bestormen’ vooral positieve associaties. Ik denk in de eerste plaats aan hemelbestormers, maar blijkbaar geldt dat niet voor iedereen. Het woord ‘verdringen’ lees ik als een vrij feitelijke mededeling – de eerste vrouwen op de kieslijsten kregen zoveel voorkeursstemmen, dat sommige mannen werden verdrongen naar een plek lager op de lijst. Blijkbaar kun je in deze formulering ook lezen dat de Volkskrant denkt dat de man ook in de gemeenteraad de norm is of dat de Volkskrant het een ongewenste ontwikkeling vindt. Dat is niet het geval.

Verontwaardiging was er ook over de kop boven het stuk ‘Poetin is trans’ van Jan Kuitenbrouwer, een aanklacht tegen het gebruik van de hyperbool in discussies, naar aanleiding van de leuze ‘Stop trans genocide’. Kuitenbrouwer vreest dat door het continue gebruik van dergelijke overdrijvingen uiteindelijk geen zinnig gesprek meer mogelijk is. Om zijn punt wat extra kracht bij te zetten, maakte hij een vergelijking met de retoriek van Poetin en daarna ook nog een taalkundig grapje (‘Poetin is ook trans. Een transhumanist.’) Inhoudelijk best te volgen, maar door de kop zou je kunnen gaan denken dat Kuitenbrouwer transgenders en Poetin op één lijn wilde stellen, waarmee het stuk onnodig kwetsend wordt. ‘Stop de hyperbool’, was een betere kop geweest en die hebben we er online boven gezet.