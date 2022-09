De score van Prinsjesdag: Malou Petter was met afstand de meest toegewijde verslaggever

Hoe bijzonder het ook was dat het ‘eindelijk weer kon’, werd Prinsjesdag geen moment écht gezellig. Vooral de traditioneel vrolijke aanpak van de NOS combineerde niet heel lekker met de grimmige sfeer buiten, waar het boegeroep van demonstranten de overhand nam. Daphne Bunskoek sprak in RTL Boulevard van ‘een beetje een gekke dag’, en Shownieuws-deskundige Sandra Schuurhof had ‘dit in tientallen jaren nog nooit meegemaakt’. Prinsjesdag was zelf dus niet in topvorm, maar hoe zat dat met de duiders? Prinsjesdag-tv aan de hand van de hoofdrolspelers:

8. Splinter Chabot & Charlotte Nijs (Khalid & Sophie) Politiek verslaggever Nijs begon Prinsjesdag om 06.00 uur met Johan Vlemmix bij het paleis, en vond het daarna ‘alleen maar minder worden’. Chabot won opnieuw de awards voor ‘meest geïnteresseerd ogende talkshowblik’ en ‘meest uitgesproken woorden per seconde’.

7. Robert ten Brink (Opvoeden doe je zo!) Had weinig te maken met Prinsjesdag, maar het had het kabinet gesierd als het óók een noodpakket had samengesteld voor Robert ten Brink. Want wat heeft die arme Dr. Love RTL in vredesnaam geflikt dat hij zo’n tergend truttig, oubollig opvoedprogramma moet presenteren?

6. René van der Gijp (Vandaag Inside) ‘Je ziet aan Máxima’s gezicht dat we een kuttijd tegemoet gaan.’ Over Willem-Alexander: ‘Als zo’n mannetje dat (troonrede, red.) nou niet kan, ladem dan lekker wat anders gaan doen.’ Meningenman over meningenmensen: ‘Al die meninkjes, laten we daar nou gewoon lekker mee stoppen joh.’

5. Usain Bolt (Jinek) Eva Jinek had Sigrid Kaag én Joost Vullings, maar pronkte vooral met een totaal willekeurig interview met Usain Bolt, waarin Jinek vragen stelde als ‘Was je een snelle baby?’ en ‘Heb je nog steeds dezelfde buikspieren?’ Had Jinek toch het beste Prinsjesdag-interview in huis.

4. Malou Petter (NOS Journaal) Met afstand de meest toegewijde Prinsjesdag-verslaggever. Won van Nynke de Zoeten, die haar stem flink moest verheffen om over de fanfare heen te komen.

Malou Petter hield de sfeer erin. Beeld NOS

3. De Amalia-watchers (overal) Herman Pleij sprak al van een ‘geroutineerde wuif’, Nikkie Plessen prees de goedkope jurk (107 euro!) en Maik de Boer zag een ‘lekkere, recalcitrante dame’, die de geschiedenis in ging. Een geslaagd debuut.

2. Mark Rutte (Prinsjesdagviering) De traditionele Prinsjesdagviering moest dit jaar ‘verdragend, verzoenend en verbindend’ zijn. Was de premier het helemaal mee eens. Hij benadrukte dat ‘de toekomst weer iets goeds brengt’ en dat ‘het hiernamaals een gezamenlijk hooppunt’ is. Dat klonk eerder onheilspellend dan verbindend, maar verzoenend was het zeker.

1. Jeroen Snel (RTL Boulevard) Onbetwiste Prinsjesdag-koning. Was blij dat het weer grootser was dan in de afgelopen jaren, maar vond het boegeroep respectloos en het zwaaien ‘owkword’. Kritiek van Aran Bade op de koninklijke loonsverhoging werd routineus afgewimpeld, want de koning was gewoon een trendvolger in de ambtenaren-cao. Ook deze Prinsjesdag was het kraakhelder: met Jeroen Snel aan het roer waren we nooit in zo’n diepe crisis beland.