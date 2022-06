De schuld geven aan Donald Trump alleen is een gevaarlijke simplificatie

Een video met Trumps schoonzoon en voormalige adviseur Jared Kushner wordt afgespeeld voor de onderzoekscommissie. Beeld AFP

Natuurlijk was het onzin. Er wás geen grootschalige fraude gepleegd rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020, en Donald Trump hád niet gewonnen. Dat wisten weldenkende mensen toen al, want ondanks hertellingen en tientallen rechtszaken veranderde er niets aan de uitslag. Toch bestormden duizenden Amerikanen, aangespoord door Trump, op 6 januari 2021 het Capitool, om daar te voorkomen dat de rechtmatige president op de troon werd gezet.

Nu, anderhalf jaar later, tijdens het parlementaire onderzoek naar die gebeurtenissen, mogen allerlei getrouwen van Trump alsnog bevestigen dat zijn fraudeclaims onzin waren, en dat zij dat ook toen al wisten. Zijn minister van justitie Bill Barr, zijn dochter Ivanka, zijn schoonzoon Jared Kushner, zijn campagnemanager Bill Stepien: stuk voor stuk zeggen ze dat ze Trump destijds weerwerk boden en hem probeerden te overtuigen dat er écht niets onoorbaars was gebeurd. Maar Trump luisterde liever naar een dronken Rudy Giuliani.

Met de verhalen van de afvallige getrouwen wil de onderzoekscommissie aannemelijk maken dat Trump besefte dat hij iets onzinnigs en onwettigs aan het doen was. De getuigenissen laten zien dat de meest leugenachtige en machtswellustige president in de geschiedenis van de Verenigde Staten elke verzonnen strohalm aangreep om zijn macht te bestendigen (en miljoenen bij elkaar te harken). Dat beeld kan zijn eventuele kandidatuur voor een nieuw presidentschap verzwakken.

Tegelijkertijd vormt de parade van sputterende paladijnen een simplificatie die gevaarlijk geruststellend kan zijn. Door de schuld vooral bij Trump en een paar clowneske randfiguren te leggen, kan de indruk ontstaan dat het een soloactie was van de voormalige president. Als de schuld bij hem kan worden geconcentreerd, ontspringen tientallen, honderden, duizenden en misschien wel miljoenen anderen de dans. Dat houdt het lekker overzichtelijk.

Dat is een illusie waar Amerika te makkelijk in gelooft. Sinds Trump van zijn roltrap naar beneden kwam om zich kandidaat te stellen, dacht de buitenwacht voortdurend dat elk schandaal of incident zijn einde zou betekenen. Quod non. Juist de opportunistische steun van steeds grotere delen van het partij-establishment hebben Trump en de Republikeinen gemaakt tot wat zij nu zijn.

Het was dankzij deze collaboratie dat Trump zo ver kon komen. Een groot deel van de Republikeinse volksvertegenwoordigers in Washington staat nog steeds achter Trump, die nog steeds beweert dat de verkiezingen gestolen zijn. Zij beschouwen de hoorzittingen als showproces.

Zij zullen Trump ook nu weer langer blijven steunen dan de buitenwacht voor mogelijk houdt. En zelfs als Trump van het toneel verdwijnt, dan zijn zij er nog, en zijn kiezers. Het trumpisme is nog lang niet verdwenen.