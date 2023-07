De schoonheid van leeuwerikengekweel is net zo belangrijk als die van Da Vinci’s Mona Lisa

Dit stukje gaat over schoonheid, pure schoonheid, zoals die van de zang van de veldleeuwerik. Toen ik ooit de kans kreeg meerjarig onderzoek naar deze soort te organiseren, hield ik altijd in mijn achterhoofd dat landschappen zonder de vrolijke en vérdragende zang van de veldleeuwerik dode landschappen zijn, landschappen zonder ziel.

Buiten het feit dat een jubelende veldleeuwerik je hart laat zingen, is deze wat bescheiden ogende zangvogel ook nog eens een belangrijke prooi voor de grauwe kiekendief, een elegante en op zeker moment in ons land nagenoeg uitgestorven roofvogel. In alle gepubliceerde studies naar deze kuikendieven loopt de veldleeuwerik als rode draad door de verhalen. Waar de leeuwerik verdwijnt, verdwijnt ook voorgoed de grauwe kiekendief. Veldleeuweriken als een belangrijk symbool voor natuurbehoud. In de provincie Flevoland zal het doek voor de grauwe kiekendief binnen een paar jaar vallen, de leeuweriken zijn bijna op.

Een opgewekte jubelzang dus, schoonheid die zomaar kan verdwijnen als we niet oppassen. En toch is dat precies wat zich al decennialang voltrekt in ons deel van de wereld. Ooit tierelierde een bedwelmende deken van leeuwerikengezang onze kwelders, duinen, heidevelden, hooilanden en akkers. Stel je een wereld voor zonder dit gekwinkeleer en alleen het geluid van vliegtuigen, auto’s, windturbines en ander mechanisch geweld in je hoofd.

Over de auteur Ben Koks is liefhebber van veldleeuweriken en akkervogelonderzoeker. In juli is hij opiniemaker op zondag voor de Volkskrant

Maar goed, ik zou het over schoonheid hebben.

Kinderboekenschrijver John Bennett publiceerde in 1897 zijn beroemde boek Master Skylark (leeuwerik, red.) waarin hij het verhaal vertelt dat niemand minder dan William Shakespeare een jongen met een prachtige zangstem bevrijdt van zijn ontvoerders. De stem van een leeuwerik, lyrischer kun je het niet bedenken. Wat zou het geweldig zijn als de huidige generatie kinderen op school de schoonheid van vogelgezang zou meekrijgen.

Dan zouden misschien discussies over bijvoorbeeld de Natuurherstelwet anders verlopen. Dan hadden bestuurders in de aanloop naar het geklapte Landbouwakkoord mogelijk andere keuzes gemaakt. De dominee zou het winnen van de koopman. Ecologen zijn trouwens de dominees van onze tijd. Alleen de kansel ontbreekt. Een toekomstbestendige wereld begint met het begrijpen van de ecologische grenzen.

Ook Guido Gazelle en onze Joost van den Vondel wisten als dichters wel raad met veldleeuweriken. Er zijn regio’s in Europa waar men geloofde dat de zang van de ‘skylark’ de doden begeleidde tijdens de reis naar het hiernamaals. De gedachte dat leeuwerikenzang de reis naar de andere wereld zal begeleiden moet troostend zijn geweest. ‘Tears in Heaven’ van Eric Clapton of het ‘Ave Maria’ mogen dan wel prominent in de Uitvaartmuziek top-10 staan, maar de tederheid of de bombast van deze muziek legt het toch af tegen de vocale strijd die mannetjes veldleeuweriken in het voorjaar aangaan om dat ene leuke vrouwtje te paaien.

De veldleeuwerik – vogels in het algemeen trouwens – is niet ingebed in onze cultuur. Ook de gedachte zorgvuldiger om te gaan met onze natuur en cultuurlandschappen is wat minder prominent in onze samenleving aanwezig.

Dat is buiten Nederland wel anders. De veldleeuwerik zit sowieso aardig vastgebakken in het culturele denken van bijvoorbeeld Britten en Fransen. Hoeveel Franse bistro’s dragen niet de naam ‘Alouette’?

En in tegenstelling tot grote delen van het Nederlandse boerenland zijn deze akkervogels in Frankrijk nog talrijk te noemen. Hoewel Macron al vele malen door de Europese Commissie op de vingers is getikt vanwege de naar schatting honderdduizend veldleeuweriken die jaarlijks worden bejaagd in Frankrijk, wat ook wel weer iets over de Franse volksaard zegt.

Over volksaard gesproken, ook Britten houden van veldleeuweriken. Het is een welhaast ontroerende gedachte dat de vele Britten die naar Nieuw-Zeeland migreerden tussen 1864 en 1879 meer dan duizend veldleeuweriken meenamen naar hun nieuwe moederland. Import van belangrijk cultureel erfgoed naar de andere kant van de wereld, een stukje thuis in een kooitje.

Vogels en onze cultuur zijn meer met elkaar vervlochten dan we ons in ons jachtige bestaan kunnen voorstellen.

De schoonheid van leeuwerikengekweel is net zo belangrijk als die van de Mona Lisa van Leonardo da Vinci. Laat dat op het eind van alweer een weerbarstig broedseizoen van onze lyrische zanger indalen.