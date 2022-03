‘De Scholzomat’ op missie bij de Duitse talkshow Anne Will: de Duitse bondskanselier is heus ook een mens

Bondskanselier Olaf Scholz (rechts onderaan) applaudisseert nadat de Oekraïense president Zelenski de Duitse Bondsdag heeft toegesproken per videoscherm, 17 maart, Berlijn. Beeld AFP

Als regeringsleider kun je natuurlijk nooit iedereen tevreden stellen en dat blijkt voor Olaf Scholz niet anders. Werd de nieuwe Duitse bondskanselier begin dit jaar nog aangevallen omdat hij zich nauwelijks liet zien in de Oekraïnecrisis, Duitse twitteraars vermaakten zich met de hashtag #WoIstScholz, deze week moet hij zich verdedigen tegen aantijgingen van overmatige arrogantie op televisie.

Steen des aanstoots was Scholz’ optreden zondagavond bij Anne Will, Duitslands invloedrijkste talkshow. Heel zelden schuift daar een bondskanselier aan voor een een-op-een-interview, meestal als hij of zij in de problemen zit, en nog minder vaak komen ze daar beter uit dan ze erin gingen. Over Merkels halfslachtige pogingen bij Anne Will om begrip te creëren voor een nieuwe corona-lockdown, een jaar geleden, analyseerden Duitse media nog dagenlang na (Der Spiegel: ‘een les in hoe je jezelf als politicus ontmantelt’).

Scholz was er om andermaal verwijten van zwak leiderschap te pareren, nadat de Oekraïense president Zelenski anderhalve week eerder het Duitse parlement had gesmeekt om meer hulp. In een bevlogen speech hekelde Zelenski de nauwe Duitse economische banden met Rusland, de samenwerking op het gebied van energie, de Duitse terughoudendheid bij het afkondigen van sancties. Allemaal zaken die Rusland hebben geholpen oorlog tegen zijn land te voeren, zei Zelenski, die afsloot met een historisch citaat: ‘er staat een nieuwe muur in Europa, tussen vrijheid en slavernij. Meneer Scholz, breek deze muur af.’

En dus zat Scholz zondag bij Anne Will, kalmpjes en goed voorbereid. Zó goed voorbereid, schreef de Süddeutsche Zeitung, dat hij de vragen van de presentatrice niet nodig had. ‘Drie woorden van de gastvrouw, en Scholz stak van wal alsof hij het uit zijn hoofd had geleerd’, aldus de Süddeutsche. ‘Hij begint zijn antwoorden vaak met ik-ben-Olaf-Scholz-en-ik-weet-dat-beter-formuleringen: ‘nee, wat u zegt klopt niet’, ‘daar wordt een onterecht verband gelegd’, en ‘hier wordt een en ander door elkaar gehaald.’’

De Süddeutsche Zeitung concludeerde: ‘De kanselier doet alles goed, zegt de kanselier. Eigenlijk altijd al. Hij was de eerste burgemeester van Hamburg die zich inspande voor de bouw van vloeibaar-aardgasterminals (een kostbaar alternatief voor Russisch gas, red.). Als minister van Financiën zette hij zich al in voor een betere uitrusting van de Duitse Bundeswehr. Als kanselier liep hij voorop bij de voorbereiding van sancties tegen Rusland. Scholz, zegt Scholz, heeft vele staten in Europa het goede voorbeeld gegeven. Kennelijk hebben velen in de EU niet gemerkt dat ze door Scholz worden geleid; zij zien hem als iemand die op de rem trapt.’

Later in de uitzending, toen de bondskanselier klaarblijkelijk zijn punten had gemaakt, kwam er een tweede Scholz tevoorschijn, eentje die weinig Duitsers eerder zagen: een met emoties. Scholz sprak over de Russische militairen die hij bij zijn bezoek aan Moskou in de ogen keek en die wellicht binnenkort zullen sterven, en over de Duitse militairen in Litouwen. Daarbij leunde hij naar de presentatrice toe, opende zijn handen, en sprak: ‘mag ik dat nogmaals zeggen? Wij zetten soldaten in. Dat is gevaarlijk, mannen en vrouwen riskeren hun leven. Dus mogen wij niet partijpolitiek bedrijven met de Bundeswehr. Wij moeten ze de juiste middelen geven.’

De Berlijnse krant Der Tagesspiegel bejubelt de kennelijke transformatie van de bondskanselier, die bekend staat om zijn monotone optreden, op spottende toon. ‘Hij hoeft niet de Scholzomat te blijven’, kopt de krant boven een analyse van Scholz’ optreden. Bij een foto waarop Scholz spreekt met zijn handen geheven voor de borst, krijgt de geplaagde kanselier een kleine schop na. ‘Scholz kan ook met zijn handen praten en gevoelens laten zien’, schreef een fotoredacteur in het onderschrift.

Remco Andersen is correspondent in Duitsland.