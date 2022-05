In het kanaal lagen twee kleine vlotjes. Op het ene vlotje was een meerkoet bezig haar slordige nest te verbouwen, terwijl er een opdringerige fuut om haar heen zwom. Op het andere vlotje zat, lekker in het zonnetje: een schildpad.

De schildpad zat doodstil. Was hij ontsnapt? Had een ontevreden baasje hem ‘vrij’ gelaten? De schildpad liet er niets over los.

Later sprak ik iemand die ervan overtuigd was dat het een nepschildpad was. Tja, dat kon natuurlijk ook. Wie weet was het wel kunst!

De dag erna was de schildpad weg, wat kon betekenen dat hij toch echt was geweest, of dat iemand het kunstwerk had weggehaald. Ik verzoende me al met de gedachte dat het raadsel nooit opgelost zou worden, maar de volgende dag was hij er weer! En hij bewoog, dus hij was geen beeld. En als klap op de vuurpijl had hij ook nog een vriend/vriendin bij zich.