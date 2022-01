De schijnbaar neutrale ‘gemiddelde mens’ richt heel wat schade aan

De pijnlijke kwesties buitelden over elkaar heen in Reference Man met Sophie Frankenmolen.

Vier avonden staat hij midden in de belangstelling bij BNNVara: de Reference Man. Hij is de veronderstelde gemiddelde mens, die model staat in wetenschappelijke studies zoals medicijnenonderzoek en crashtests bij auto’s. Het onderkennen van ernstige acute ziekten (zoals hersen- of hartinfarcten) is jarenlang gebeurd op basis van symptomen die Reference Man in zulke levensbedreigende omstandigheden vertoonde. Hij dient als ijkpunt bij de aansturing van algoritmen waarmee talrijke instanties ingrijpende beslissingen nemen. Schijnbaar neutraal, maar kijk naar wat algoritmen, bijvoorbeeld bij de Toeslagenaffaire, kunnen aanrichten, en huiver.

Sophie Frankenmolen in Reference Man. Beeld BNNVara

In haar vierdelige documentaire Reference Man stapt Sophie Frankenmolen met onder haar arm een plastic model van deze 180 centimeter lange, 70 kilo zware witte man door de wereld van de (medische) wetenschap, financiën en tech. Het duo – de nieuwsgierige Frankenmolen en haar zwijgende partner – vormt de trait-d’union tussen een keur aan (dikwijls vrouwelijke) deskundigen in kantoren en ziekenhuizen. Nogal statische televisie, versierd met speels in beeld geplakt cijfermateriaal. Maar dat bezwaar wordt ruimschoots gecompenseerd door de fascinerende, niet zelden shockerende wetenswaardigheden die Frankenmolen opdiept.

In de eerste aflevering (maandag) ging het over het tekortschieten van de Reference Man in medische kwesties. Hoewel het inzicht niet nieuw is dat vrouwen bij ziekte vaak andere symptomen hebben dan mannen, en dat zij anders reageren op medicijnen, toonde Frankenmolen aan dat die wetenschap nog lang niet voldoende weerslag vindt in de praktijk.

Een vrouw die een herseninfarct heeft gehad, vertelt dat de huisartsenpost waarbij zij alarm sloeg telefonisch het vermoeden uitsprak dat ze een migraineaanval had – een foutieve diagnose die bij vrouwen veel vaker wordt gesteld dan bij mannen. Pas toen haar klachten toenamen, volgde ziekenhuisbezoek. Uren later dan wenselijk, want uitstel van spoedbehandeling verergert mogelijke hersenschade.

Het was een van vele voorbeelden waaruit bleek dat vertrouwen op de Reference Man vrouwen kan reduceren tot een atypische variant van de standaardmens, een bijproduct van de schepping. Op medisch gebied, maar ook in het maatschappelijk verkeer, bleek in aflevering 2. Zo leidden algoritmen er (onbedoeld) toe dat mannen twintig keer méér krediet kregen toegekend op hun klantenkaart dan vrouwen met een vergelijkbaar inkomen. Bij de beoordeling op kredietwaardigheid was bij het invoeren van persoonsgegevens weliswaar nergens het geslacht van de aanvrager vermeld, maar het algoritme viste dat er aan de hand van consumentengedrag (zoals de aankoop van specifieke bladen en make-up) moeiteloos uit.

De pijnlijke kwesties buitelden over elkaar heen. Een vrouw van kleur die geen toegang kreeg tot haar (online)tentamen omdat de computer haar donkere gezicht niet herkende. Automatische identiteitscontrole van haar bij de douane? Computer says no. Een 19-jarige? Risicoprofiel, want tienermoeder: onder het vergrootglas van de Belastingdienst en ten onrechte van toeslagenfraude beticht.

Als de Reference Man érgens goed voor is, dan als standbeeld voor het onvermogen ieder individu op waarde te schatten.