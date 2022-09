De scheet was geroken, benoemd en nu moest er verantwoording worden afgelegd

De trainer rook ’m als eerste. We zaten nog midden in de warming-up en hij stond met zijn gezicht naar ons toe. ‘Iemand heeft een pufje gelaten’, zei hij. Ik stond spreid-sluit-sprongen te doen en rook nog niets. Hoewel die oefening niet helemaal zonder rectaal risico is, wist ik vrij zeker dat ik het niet geweest was.

De trainer keek naar de jongen naast me aan en lachte. ‘Jij was het hè’. Toen bereikte de geur mij. Het was een zware, bedwelmende lucht die me een tijdje gezelschap bleef houden. De jongen bekende onmiddellijk schuld. Hij kon ook niet anders: de scheet was geroken, benoemd en nu moest er verantwoording afgelegd worden. ‘Sorry’, zei hij heldhaftig luid, ‘gisteren Mexicaans gegeten. Het zijn die bonen.’

Poeplucht is altijd goor, maar poeplucht in de sportschool, waar elke kubieke centimeter zuurstof optimaal gebruikt wordt - is onverdraaglijk. Al jaren vraag ik me af wie toch die mensen zijn die in de sportschool een stevig potje gaan zitten schijten (om verwarring te voorkomen: in de wc van de sportschool). Tenzij je er werkt ben je er nooit langer dan een uur, maximaal anderhalf uur. Dus waarom dan niet voor of na het sporten gaan? ‘Ja’, zeggen mensen dan: ‘als je moet, dan moet je.’ Maar dat begrip is rekbaar, net als – toeval of niet – de anus.

Nu, terwijl ik omgeven was door een wolk frijoles, wilde ik dat de jongen toch nog even naar de wc was gegaan voor de les. Tijdens de waterpauze, toen de lucht allang opgetrokken was, kwam de trainer nog even op het onderwerp terug. Als je verliefd bent, vroeg hij, hoe lang duurt het dan voordat je in elkaars bijzijn een scheet durft te laten? ‘En niet naast haar hoeft te zitten met buikpijn.’ Lastige kwestie inderdaad. Zelf gaf hij het advies om even naar de wc te gaan en dan tijdens het doortrekken de boel te ontluchten. Volgens mij ligt het er maar net aan wie je bent en wie je nieuwe liefde is. Sommige mensen durven na tientallen jaren nog steeds geen scheet in elkaars nabijheid te laten; anderen trakteren hun partner met regelmaat op een Dutch oven (in bed een scheet laten en dan de dekens over jou en je partner heen trekken). De jongen kwam zelf ook nog met een suggestie. ‘Of’, hij leunde opzij en tilde zijn been iets op, ‘je laat het gaan en dan hopen dat het niet stinkt.’

Dat die methode lang niet altijd het gewenste resultaat oplevert, was hij gelukkig alweer vergeten.