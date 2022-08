De schaamte voor Ter Apel oogt als slecht verhulde onverschilligheid

Woensdagavond at ik een ijsje op een stoeprand. In de tijd tussen plaatsnemen en laatste hap kwamen drie mensen langs die in verschillende talen vroegen om ‘een bijdrage voor de nachtopvang’. Ik gaf niks, want ik had alleen een losse betaalpas, maar het komt ook weleens voor dat ik niks geef terwijl ik wel kleingeld heb. Voor de bol schaamte die zich op zo’n moment afrolt in je binnenste, maakt dat weinig uit. De argumenten die je voor jezelf herhaalt – je doneert al aan een instantie, je helpt iemand niet écht, wie wel geeft, houdt een verkeerd systeem in stand – halen weinig uit; je schaamt je toch wel, voor je ijsje en voor je inertie. Maar schaamte is verraderlijk. Het kan je je tegelijk slecht en goed over jezelf laten voelen. Slecht over wat je doet of nalaat, goed over het feit dat je je even slecht voelt. Zie je: het ráákt je heus wel, je zíét het verdriet, je leeft mee, werkelijk, maar wat kun je doen?

De mensonterende status quo die doorgaat voor het Nederlands asielbeleid en die momenteel even primus inter crises is, is voor veel mensen aanleiding om zich uit te putten in berichten over hun interne schaamtehuishouding. Veel meer dan wat inderhaast aangebrachte noodverbanden levert zo’n collectieve oprisping van gêne niet op.

De beelden uit Ter Apel, Tubbergen en ook de geschokte getuigenissen uit Den Haag zeggen volgens mij eerder iets over de onverschilligheid die schuilt onder de schaamte en het ongemak.

Deze week scandeerden demonstranten in Ter Apel ‘Lekker kamperen!’ naar mensen van wie het meest eenvoudige kampeergerei wordt afgenomen, mensen die vrezen dat ze bij de minste vorm van opstand hun eventuele verblijfsvergunning in gevaar brengen. Het is minder dan kamperen, het is minder dan niks, maar de bezorgde burgers hebben geen behoefte om zich daar een voorstelling van te maken. Voor mensen die alleen vanuit zichzelf redeneren, bestaan mensonterende opvangomstandigheden van vluchtelingen probleemloos naast xenofobe protestmarsen tégen opvang van diezelfde vluchtelingen. Natuurlijk waren er altijd al mensen die dachten dat je je ten opzichte van asielzoekers alles kunt permitteren, maar zelden zullen die mensen zich meer gesterkt hebben gevoeld dan bij het zien van de beelden uit Ter Apel, toch een bewijs dat de Nederlandse regering er in wezen niet veel anders over denkt.

Geneeskundestudent Motaz uit Jemen formuleerde het in deze krant als volgt: ‘We zijn toeschouwers van niets.’

In Nederland is het diepe, zelden uitgesproken maar vaak tussen de regels door meetrillende idee leidend geworden dat de wereld nu eenmaal uit geluks- en uit pechvogels bestaat en dat daar niet zo gek veel aan te doen valt. Het idee dat het gerechtvaardigd is om mensen te belemmeren zich ergens thuis te voelen en juist daarin vruchtbare grond te vinden voor je geloof dat ze ergens niet thuishoren, dat er een wij is aan de ene kant van de tralies en een zij aan de andere. Het idee dat je niet iets hoeft te veranderen of aan te passen als je daar geen zin in hebt, ook al verandert alles om je heen wél. Pas als het te laat is, moet het plots toch, en wel onmiddellijk. Over alles wat nu plaatsvindt, kun je je schamen, maar zodra die schaamte niet leidt tot duurzame wijziging van (stem)gedrag en ideeën over medemenselijkheid, is het in feite weinig meer dan beroerd verhulde onverschilligheid.