De satelliet die, pats boem, in 85 stukjes brak – oorzaak onbekend

Ja hoor, daar ging er weer een. Of 85, zo u wilt. Vorige maand brak de Russische satelliet Kosmos-2499 op in stukjes, zo maakte de Amerikaanse Space Force, de ruimtetak van het leger, deze week bekend via Twitter.

Hoe die satelliet aan z’n eind kwam, is onbekend. Het gebeurde immers zo’n 1.200 kilometer boven het aardoppervlak, en de Russen zijn niet bepaald geneigd details van dergelijke gebeurtenissen met de rest van de wereld te delen.

Al helemaal niet waar het Kosmos-2499 betreft. Die satelliet manoeuvreerde sinds zijn heimelijke lancering in 2014 namelijk af en toe verrassend dicht bij andere satellieten. Westerse inlichtingendiensten dachten daarom dat hij mogelijk bedoeld was als prototype van een ruimtewapen dat andere satellieten aan kan vallen. Het Russische ruimtevaartagentschap Roscosmos hield echter altijd vol dat het een onschuldige civiele satelliet betrof.

Het ongeluk met Kosmos-2499 doet denken aan de gebeurtenis met een veel zwaarder Russisch exemplaar eind 2021. Toen verdween een 2.000 kilogram zware satelliet, Kosmos-1408, van de volgapparatuur van ruimte-experts om even later te zijn vervangen door meer dan 1.500 brokstukken.

Dat bleek een bewuste actie: Rusland testte een ruimtewapen uit door de eigen, oude satelliet uit het zwerk te knallen. En hoewel ze daarbij gelukkig van andermans kosmische apparatuur afbleven, reageerde de internationale gemeenschap alsnog verbolgen.

Voornaamste reden is dat het boven het aardse zo langzamerhand behoorlijk dichtslibt met ruimterommel. Honderden miljoenen brokstukken van satellieten, vergeten raketonderdelen, losgetrilde schroefjes en vlekjes verf zwerven in een baan om de aarde. En al die dingen, tot het allerkleinste minisnippertje aan toe, werden daar achtergelaten door de mens.

Zulk puin zoeft met tienduizenden kilometers per uur rond. Zelfs het kleinste korreltje kan zich daardoor ontpoppen tot kosmisch geschut van het destructiefste soort. Ook het internationale ruimtestation ISS heeft al weleens gaten zien opduiken na ontmoeting met zulke kleine brokstukjes. Logisch dus dat landen en bedrijven inmiddels miljarden investeren in het opruimen van al die rommel. Ze ontwikkelen alles van sleepsatellieten en ruimtetakelwagens tot manieren om rommel zelf terug te laten vliegen naar de kosmische variant van de vuilverbrandingsoven: onze aardatmosfeer.

Een van de vervelendste scenario’s bij al dat rondzoevend afval is overigens het Kessler-syndroom, vernoemd naar de Nasa-onderzoeker die ermee op de proppen kwam: dat botsingen met rondzwervend kosmische rommel nieuwe brokstukken veroorzaken, die weer nieuwe botsingen veroorzaken, totdat sommige delen van de ruimte zo tjokvol rotzooi zitten dat ze niet meer bruikbaar zijn voor ruimtevaart.

Dat bewijst ook Kosmos-2499, die zijn heimelijke ruimteleven doorbracht in een baan berucht om z’n vele kosmische brokstukken en toen – pats, boem – zelf ineens in 85 stukjes brak, oorzaak ‘onbekend’. Pas over meer dan een eeuw zullen die nieuwe stukjes zodanig zijn afgeremd dat ze terugzakken en boven onze hoofden opbranden.