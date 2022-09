‘De Russen hebben hun eigen kijk op Oekraïne en veiligheid, daar moet je serieus aandacht aan besteden’

Orlando Figes Beeld Phil Fisk

‘Ik heb Poetin een keer ontmoet, op een congres in 2015. We hebben een paar woorden gewisseld. Wat me opviel was dat zijn handdruk slap en mollig was, heel anders dan de stevige handdruk die ik verwachtte. Hij is waarschijnlijk een man die in zijn jonge jaren veel onzekerheden heeft gekend. Als hij vindt dat het Westen Rusland beledigt, neemt hij dat heel zwaar en persoonlijk op. Dat is een gevaarlijke situatie, een dictator die zijn persoonlijkheid aan zijn land oplegt’, zegt de Britse historicus Orlando Figes.

Figes (62) is net afgezwaaid als hoogleraar geschiedenis aan het Birkbeck College in Londen. Hij werd bekend door een reeks succesvolle boeken over de Russische geschiedenis, waaronder Tragedie van een volk, een monumentale studie naar de revolutie van 1917. Zijn nieuwe boek, Het verhaal van Rusland, gaat over de manier waarop de Russen naar het verleden kijken. Geschiedenis is een wapen geworden, waarmee de macht van Poetin en de oorlog tegen Oekraïne wordt gerechtvaardigd.

‘Ik heb dit boek geschreven omdat ik na 2014 een toenemende kloof zag tussen de manier waarop wij in het Westen de Russische geschiedenis begrijpen, de manier die ik zelf 35 jaar heb gedoceerd, en de manier waarop de Russen haar zien, vooral sinds de manipulatie van het collectieve geheugen door Poetins regime’, zegt hij, aan de telefoon vanuit Londen.

Catharina de Grote, tsarina van 1762 tot 1796, zei al dat Rusland zo groot is dat het een autocratische leider nodig heeft. Bovendien is het een vlak en open land zonder natuurlijke grenzen, kwetsbaar voor aanvallen van buitenaf. Daarom heeft Rusland altijd geprobeerd zijn veiligheid te vergroten door zijn buurlanden zwak te houden, schrijft Figes.

Hierbij hoort een nationale mythologie die Rusland ziet als een heilige plaats die het christendom verdedigt, aangevoerd door een leider met heilige machten die zijn volk verenigt en beschermt tegen zijn vijanden. In deze mythologie heeft Oekraïne een bijzondere positie.

Oekraïne is het grensland dat het hart van het Russische Rijk moet beschermen tegen het Westen, maar ook de spirituele bakermat van de Russische beschaving, de plaats waar Sint Vladimir, grootvorst van Kyiv, in 988 werd gekerstend. ‘Dit verhaal wordt nu ook weer opgeroepen. Rusland is geen agressieve natie, zo wordt gezegd, maar een grote natie met kwetsbare grenzen. Historisch gezien zijn Polen, de Baltische landen en Oekraïne de bufferstaten die Rusland beschermen. Het Westen probeert deze staten altijd tegen Rusland op te zetten. In de zomer van 2021 schreef Poetin een essay waarin hij betoogde dat de Polen en de Litouwers dat deden in de 17de eeuw, de Oostenrijkers in de 19de eeuw en de Duitsers aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. En nu probeert het Westen Oekraïne tegen Rusland op te zetten.’

En alleen een sterke leider kan Rusland redden.

‘Het idee dat Rusland kwetsbaar is voor invasies en een sterke leider nodig heeft, gaat terug naar het verhaal van grootvorst Alexander Nevski, die in de 13de eeuw de Teutoonse ridders versloeg, of naar de mythe van Rusland als redder van Europa tegen Napoleon en redder van de wereld tegen het nazisme. Poetins mythologie wordt door veel Russen gedeeld, omdat ze die verhalen op school hebben geleerd en in films hebben gezien.’

Zelfs over Stalin wordt weer in positieve termen gesproken.

‘Poetin is een antibolsjewiek die de stalinistische repressie heeft afgekeurd. Maar hij wil de trots op de Russische geschiedenis herstellen. De hele geschiedenis, inclusief de periode van Stalin. Hij zegt: we hoeven onszelf niet de hele tijd te kastijden over wat er gebeurde onder Stalin. We moeten trots zijn op de prestaties van de Sovjet-Unie, omdat zij deel uitmaken van onze geschiedenis.’

Elk land heeft zijn historische mythes, maar waarom zijn ze in Rusland zo sterk?

‘In mijn boek citeer ik de historicus Michael Cherniavsky, die zegt dat het leven in Rusland zo moeilijk is dat de Russen het nodig hebben om te geloven in een vorm van verlossing, in een tsaar als heilige beschermer of een revolutionair die het land naar een nieuwe utopie leidt.’

De Russische mythes vormen een politieke realiteit waarmee het Westen te weinig rekening heeft gehouden, vindt Figes. Bij de uitbreiding van de Navo naar het Oosten in de jaren negentig was onvoldoende oog voor Russische gevoeligheden. Hetzelfde gold voor het westerse optreden tijdens de Maidan-revolutie van 2014. ‘Er was een soort toondoofheid voor de manier waarop Rusland de Oekraïne-crisis van 2014 ervoer. Rusland erkende het nieuwe bewind niet, zag het als een regering die door het Westen werd gesteund en anti-Russisch was.’

Maar als Oekraïners bij Europa willen horen, kun je toch moeilijk zeggen: jullie zitten nu eenmaal in de Russische invloedssfeer, jammer voor jullie?

‘Dat erken ik volledig. En Oekraïne is sinds 1991 een onafhankelijke, soevereine staat. Maar het Westen heeft fouten gemaakt. Sinds 2008 is Rusland niet werkelijk betrokken bij het beleid inzake Oekraïne. Het Westen hield onvoldoende rekening met de Russische reactie, omdat het Rusland niet als een dreiging zag. President Obama zei dat Rusland een tweederangsmacht was.’

Waarom had het Westen zo weinig oog voor de historische mythes die voor Rusland zo belangrijk zijn?

‘Westerse leiders wilden het probleem niet onder ogen zien. Zelfs de annexatie van de Krim in 2014 leidde niet tot zware sancties. Rusland kreeg het wereldkampioenschap voetbal in 2018 en bedrijven bleven gewoon zaken doen. Het Westen dacht dat de geschiedenis er niet toe deed. Maar dit is een oorlog over de geschiedenis.’

Het verhaal van Rusland is een verhaal van geweld, onderdrukking en despotische leiders, van Poetin via Stalin naar Ivan de Verschrikkelijke, de eerste tsaar van Rusland (1547-1584). Bij zijn kroning zei de metropoliet van Moskou: ‘Het sterfelijk lichaam van de tsaar is als dat van ieder mens, maar in zijn macht is hij als de almachtige God.’

Rusland heeft een patrimoniale traditie, zegt Figes, waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen de staat en de leider. De tsaar runde de staat als zijn eigen huishouden. Bij de volkstelling van 1897 gaf tsaar Nicolaas II als beroep op: ‘eigenaar van Rusland’. Dat Poetin zich verrijkt en een kitschpaleis op de Krim laat bouwen past in deze traditie, net als de positie van de oligarchen. Figes: ‘De tsaar gaf land aan de bojaren, de edellieden, maar kon dat ook weer afpakken als ze in ongenade vielen. De oligarchen zijn bojaren. Poetin kan vertellen dat ze miljoenen moeten overmaken naar een bankrekening of investeren in een bepaalde stad. Westerse analisten zijn geneigd om daar westerse categorieën op te plakken, zoals ‘maffiastaat’, maar het komt voort uit de patrimoniale traditie van Rusland.’

Het verhaal van Rusland laat zien hoe diep de wortels van het systeem-Poetin zijn, en hoezeer zijn machtsuitoefening past bij de verhalen die Rusland al heel lang over zichzelf vertelt. Het is verleidelijk te concluderen dat Rusland een onverbeterlijk land is, maar het kent ook andere tradities.

In de 19de eeuw woedde een levendig debat tussen pro-westerse intellectuelen en slavofielen, die Rusland juist zagen als de hoeder van spirituele waarden tegenover het westerse individualisme en materialisme. Volgens de slavofielen onderscheidden Russen zich van Europeanen door hun toewijding aan de kerk en de tsaar, alsmede hun bereidheid zich op te offeren voor het vaderland. De uitkomst van dit debat stond niet vast. Onder tsaar Alexander II bewoog het land zich in liberale richting. Maar toen hij in 1881 slachtoffer werd van een bomaanslag, koos zijn opvolger Alexander III juist voor een reactionaire koers.

Figes: ‘Ik ben het niet eens met een luie stereotypering van de Russen als gehoorzaam, mensen die een tsaar nodig hebben en slechts op dwang reageren. In 1917 was er een revolutie, er zijn talloze opstanden geweest. De kern van de Russische samenleving was eeuwenlang de dorpscommune, een zelfbesturende, democratische institutie. Het is niet zo dat er nooit democratische ideeën zijn geweest. Alleen werden zij telkens weer onderdrukt door een almachtige staat.’

Maar is er op dit moment een alternatief voor Poetin?

‘Nee, de komende generatie zie ik geen verbetering. Zelfs als het regime een nederlaag lijdt in deze oorlog, wat me onwaarschijnlijk lijkt, zal het overleven. Als Poetin wordt afgezet, krijg je een Poetin 2.0 die misschien nog erger is. Als Rusland in een diepere crisis belandt, kan het weer een volledig totalitaire staat worden of een nieuwe vorm van fascisme ontwikkelen.’

Hoe zal de oorlog eindigen?

‘Historici houden niet van voorspellen, maar de oorlog zal net zo lang duren als vooral de Amerikanen bereid zijn Oekraïne te financieren. Het is onwaarschijnlijk dat Oekraïne de Russen kan verdrijven uit de Donbas en de Krim. Als het de Krim intrekt met Navo-wapens, kan de situatie snel escaleren. Rusland zou dat beschouwen als een existentiële dreiging en zien als een rechtvaardiging voor het gebruik van tactische kernwapens.

‘Het waarschijnlijkste scenario is dat het Westen uiteindelijk druk zal uitoefenen op Oekraïne om te gaan onderhandelen. Dat kan alleen als Rusland wil praten. Het beste waarop we kunnen hopen is dat het Westen Oekraïne blijft steunen om te vechten, zodat ze kunnen onderhandelen vanuit een zekere kracht.’

Deze winter wordt het uithoudingsvermogen van het Westen al op de proef gesteld.

‘We zullen zien hoe serieus de westerse samenleving de democratie wil verdedigen. De voortekenen zijn niet goed. Vorig weekend zagen we in Praag een grote betoging tegen de hoge energieprijzen. Die zullen we in meer steden zien. De mogelijkheid bestaat dat deze menigten zich wenden tot nationalistische en populistische bewegingen die goedkopere benzine beloven omdat ze een deal met Poetin kunnen sluiten.’

Is de Russische bevolking meer bereid om offers te brengen?

‘De Russen zijn gewend om offers te brengen en voorbereid door propaganda die het Westen portretteert als een kracht die Rusland wil vernietigen. Gisteren zag ik nog de vreselijke propagandist Vladimir Solovjov op de Russische televisie. Hij zei zoiets als: waarom is Rusland het beste land ter wereld? Omdat wij met een doel leven. In het Westen leven ze alleen voor materiële consumptie, maar dat is niet de zin van het leven. In Rusland wordt de nationale geest gemobiliseerd voor een doel, de Russische missie in de wereld.’

Als je Het verhaal van Rusland doorleest, valt eens te meer op hoe uitzonderlijk Michail Gorbatsjov was. Hoe plaatst u hem in de Russische geschiedenis?

‘Hij was kosmopolitisch, westers georiënteerd, iemand die een open Rusland wilde. Hij was een held omdat hij een man van de vrede was, die erin slaagde de Sovjet-Unie te ontmantelen in een situatie die gemakkelijk tot een burgeroorlog had kunnen leiden.

‘Toch steunde hij de annexatie van de Krim in 2014. Hij steunde Poetins beleid in Oekraïne tot het einde van zijn leven. Ik heb nergens gezien dat hij de inval van 24 februari heeft afgekeurd. Waarom werd Poetin gesteund door deze man, in wie het Westen geloofde, met wie het zaken kon doen, zoals Margaret Thatcher zei? Dat moet het Westen toch aan het denken zetten: de Russen hebben hun eigen kijk op Oekraïne en veiligheid, daar moet je serieus aandacht aan besteden.’