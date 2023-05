De ruimtevaarthistorie wasemt haast uit het beton op deze plek, maar toch wacht nu de sloop

Rationeel is het niet, maar toch deed het een beetje pijn toen ruimtegeschiedenissite collectspace.com maandag als eerste meldde dat het Mobile Launch Platform 3 (MLP-3) van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA waarschijnlijk gesloopt zal worden.

Op het eerste gezicht is MLP-3 niks bijzonders. Groot, dat wel. Het gevaarte is 49 meter lang en 41 meter breed. Zwaar, dat ook: 3,7 miljoen kilogram. Maar verder oogt het spuuglelijke ding vooral als een afgedankt fabrieksonderdeel.

Vergis je echter niet: in 1969 dansten over dat gevaarte van staal en beton de vlammen van de Saturnus V, de reusachtige raket waarmee astronauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins vertrokken richting de maan.

Mobile Launch Platform 3 in 2009. Beeld NASA

Het is het lanceerplatform waarvandaan niet alleen Apollo 11 vertrok, maar ook de eerste bemande missie rond de maan (Apollo 8 ), de eerste missie van een Amerikaans ruimtevaarttuig richting het Russische ruimtestation MIR, de eerste missie naar het internationale ruimtestation ISS en de laatste vlucht met een Space Shuttle in 2011.

Een plek, kortom, waar de ruimtevaarthistorie welhaast het beton uit wasemt. En die iconische plek, zo bevestigde Nasa-medewerker John Giles tegenover collectspace, is nu ‘awaiting demolition’: klaar voor de sloop. Dat begint mogelijk zelfs al over twee weken.

Na jaren in de opslag werd lucht- en ruimtevaartbedrijf Boeing het platform indirect noodlottig. Zij besloten het deel van de Nasa-loods te huren waar MLP-3 ligt en hadden ruimte nodig om nieuwe onderdelen te fabriceren voor toekomstige exemplaren van de nieuwe maanraket SLS.

MLP-3 kun je echter niet zomaar even verplaatsen. Het platform heet weliswaar ‘mobiel’, maar is dat slechts wanneer je hem verrijdt op een van Nasa’s twee gigantische rupsbandvoertuigen (waarvan de tweede onlangs nog een make-over kreeg om de SLS naar zijn lanceerlocatie te kunnen rijden). Maar dat voertuig, het zwaarste zelfaangedreven voertuig ter wereld aldus het Guiness Book of Records, kan niet zomaar de openbare weg op.

Toch overwoog Nasa het platform te redden. Plannen voor een plekje als toeristische attractie in het eigen bezoekerscentrum werden echter geschrapt omdat er ‘teveel plekken zouden zijn waar mensen zich kunnen bezeren’. De platformen MLP-1, -2 en -3 werden in 2010 nog opgenomen in het Amerikaanse nationale register van historische locaties, maar daarmee zijn ze nog niet wettelijk beschermd tegen sloop.

In 2021 ging MLP-2 er al aan. Delen van het platform werden daarbij omgesmolten, waarna 20 duizend collector’s items werden gemaakt van het metaal. Mogelijk gebeurt met MLP-3 straks iets soortgelijks.

Alleen MLP-1 resteert daarna nog, het platform vanaf waar Apollo 10, -13, -15, -16 en -17 vertrokken. Voorlopig heeft die nog actieve dienst als materieel om de route te testen die de lanceerplatforms van de SLS-missies moeten afleggen. Hopelijk vindt Nasa alsnog een geschikte locatie voor dat laatste platform na zijn pensioen. Al was het maar zodat deze ene toerist hem ooit eens kan bezoeken.