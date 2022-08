‘Wat interessant, ik wist niet dat jij ook romans had geschreven’, zei een vriendin die bij ons op bezoek was. Dat was inderdaad interessant, want dat wist ik zelf niet eens. Ze haalde haar iPhone tevoorschijn, drukte op het icoontje van Google Chrome en tikte mijn naam in. Het verscheen automatisch: ‘romanschrijver’. Even dacht ik dat iemand met dezelfde naam een roman had gepubliceerd. Snel daarna later zag ik dat Google mensen die een boek bij een uitgeverij publiceren zomaar als romanschrijvers kan categoriseren.

Nu kan ik iedereen mijn boek over de kusten van de Zwarte Zee van harte aanraden. Het was nooit de bedoeling, maar het bevat achteraf gezien de laatste impressies van de Krim toen die nog in Oekraïne lag. In Rusland wordt de sfeer allengs grimmiger – flink wat Russen vonden in 2013 al dat het tijd was wat kusten van de Zwarte Zee ‘terug te pakken’. Maar dat boek is helemaal non-fictie. Wie een roman zoekt over de kusten van de Zwarte Zee, kan beter De torens van Trebizonde van Rose Macaulay aanschaffen (Beroemde openingszin: ‘Neem jij mijn kameel even over, liefje?’).

Ik heb minstens tien Volkskrant-collega’s die romans op hun naam hebben staan. Een van de weinige dingen die ik zeker weet, is dat ik me in dit leven niet aan dit genre ga wagen. Vroeger had ik louter een intuïtief besef waarom niet. Later werd het me duidelijker toen ik een beschouwing las over Karel van het Reve, met wie ik me verder geenszins zou durven vergelijken: de romanvorm is ongeschikt voor mensen uit het genre ‘bespiegelaars’. Het zijn niet die twee vroege romans van Karel van het Reve die hem beroemd maakten en nog steeds worden gelezen.

Bij deze zeg ik dus tegen dat algoritme van Google: dank voor die plek in het pantheon der fictie, maar het klopt niet.