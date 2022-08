De roep om een algeheel visumverbod voor Russen is begrijpelijk, maar niet verstandig

Het strand bij Ayia Napa, een van de toeristische hotspots van Cyprus, waar Russische toeristen nu al massaal wegblijven. Beeld AFP

‘Europa bezoeken is een voorrecht, geen mensenrecht.’ Met die nuchtere vaststelling sloot Kaja Kallas, de premier van Estland, zich aan bij een pleidooi van de Oekraïense president Zelensky voor het invoeren van een visumverbod voor Russische toeristen door de EU.

Ook Letland, Litouwen, Polen en Finland dringen aan op het sluiten van de grenzen voor bezoekers uit Rusland als straf voor de verwoestende oorlog tegen Oekraïne. Zij hopen dat die maatregel zich tegen het Kremlin zal richten.

Het voorstel heeft binnen de EU een kloof blootgelegd tussen landen die vooral hechten aan het hooghouden van de Europese waarden en de EU-landen die in de schaduw van Rusland leven. Zij hebben in het verleden pijnlijk kennis gemaakt met de gevolgen daarvan. Kortom, een botsing tussen idealen en de praktijk.

Vooral de West-Europese landen vinden dat het weren van Russische burgers op een ‘collectieve straf’ neerkomt, iets dat tegen de principes van de Europese Unie ingaat. ‘Dit is niet de oorlog van de Russen, dit is Poetins oorlog’, motiveerde de Duitse bondskanselier Olaf Scholz zijn bezwaren tegen het voorstel.

Zonder Poetin zou Rusland de oorlog waarschijnlijk niet zijn begonnen, maar het is te simpel te zeggen dat de Russen daarom niet medeverantwoordelijk zijn voor de wreedheden die de Russische troepen in Oekraïne begaan. Rusland is geen democratie, dat klopt, maar dat is iets waarvoor de Russen zelf hebben gekozen door keer op keer op Poetin te stemmen. Uit opiniepeilingen van het Russische, onafhankelijke onderzoeksbureau Levada blijkt bovendien dat de meerderheid van de Russen achter de oorlog staat.

Toch is het onverstandig een algeheel visumverbod voor Russische toeristen in te voeren. Het is de vraag of dat het gewenste effect zal hebben. Waarschijnlijk zal het alleen maar voedsel geven aan Poetins mythe dat het Westen erop uit is Rusland en de Russen te vernederen. Het zou de Russen bovendien de kans ontnemen een kijkje te nemen aan de democratische kant van de nieuwe ‘Muur’ die Poetin heeft opgetrokken tussen Oost en West.

Maar het voornaamste argument tegen een visumverbod is dat het voor tegenstanders van Poetin moeilijker zal worden aan zijn greep te ontsnappen. In plaats van iedereen visa te weigeren moeten de EU-landen strenger worden bij het selecteren van de Russen die wél, zoals Kallas het uitdrukte, het ‘voorrecht’ om Europa te bezoeken verdienen.