De rijkste journalisten zijn bijna allemaal binnengelopen met iets anders dan journalistiek

Met enige regelmaat ontvang ik van studenten aan scholen voor de journalistiek een lijst met vragen over ‘ons vak’. Soms willen ze zelfs langskomen om me te interviewen. Dat laatste houd ik zo veel mogelijk af, want ik toon mijzelf niet graag als de ploeterende man in zijn hol, maar de vragenlijsten vul ik altijd trouw in.

Uiteraard geef ik altijd hoog op over ‘ons vak’, dat ik in de eerste plaats zie als een ambacht en in de tweede plaats als een levensstijl. Wel voeg ik de laatste jaren aan mijn antwoorden de waarschuwing toe dat met de journalistiek tegenwoordig geen droog brood meer te verdienen is. Voor de journalist in vaste dienst valt het nog wel mee, maar voor de freelancers – en zo zullen de meesten eindigen – blijft het sappelen.

Uitgevers hebben zich erop toegelegd hun freelancers zo veel mogelijk uit te knijpen en hoofdredacteuren staan daar wat slaperig bij, omdat het nu eenmaal hun taak is onrust in eigen gelederen zo veel mogelijk te vermijden. Vanuit de radio- en televisiehoek hoor ik in dit opzicht evenmin opbeurende geluiden.

U begrijpt dat mijn hart opensprong, toen ik las dat het ook anders kan. Onlangs publiceerde de website Villamedia een ranglijst van de 25 rijkste journalisten van Nederland. Omdat ik wilde weten hoe die lui dat doen, logde ik onmiddellijk in en graag wil ik enige bevindingen met u delen. Bij de beoordeling van het fortuin van de 25 rijksten volg ik het principe dat de vermogens hoofdzakelijk uit journalistiek werk vergaard moeten worden. De gelukkige journalist die ineens 100 miljoen erft of die op zolder een echte Van Gogh vindt, tel ik niet mee.

Om bovenaan te beginnen: de rijkste van allemaal is Pieter Storms. Hij leeft als een luis op een zeer hoofd en zou kunnen beschikken over een belangrijk deel van de 200 miljoen die zijn vrouw Nina Brink bezit. Hier ben ik toch enigszins wantrouwig. Toen Pieter Storms zijn Nina nog niet kende, werd over hem verteld dat hij altijd op zwart zaad zat en dat hij altijd valsspeelde met golf. Zou Nina zo in gemeenschap van goederen zijn getrouwd dat Pieter nu ineens nummer 1 staat? Ik twijfel. Zelf geeft Pieter geen commentaar. Iemand met een breekijzer zou het eens echt moeten uitzoeken.

Nummer 2 is Derk Sauer (60 miljoen). Die is ooit begonnen bij Nieuwe Revu, maar is hij rijk geworden met journalistiek? Ik denk eerder dat hij heel slim is geweest bij het bespelen van de Russische maffia en dat de Postcodeloterij de rest heeft gedaan. Bijna alle namen op de lijst zijn binnengelopen met iets anders dan journalistiek. Henk van der Meijden (3) met 35 miljoen heeft zijn centen bijeengebracht met roddels, circus en showbizz, maar een journalist kun je hem nauwelijks noemen. Jort Kelder (9) met 4 miljoen is journalist én ondernemer. Als ik hem zie schmieren in weer zo’n lullig tv-spotje, dan denk ik dat hij eerder ondernemer is én heel in de verte een tout petit beetje journalist – en dat niet eens.

Ton Elias (10) met 3,5 miljoen beschouw ik vooral als een geslaagde wijnhandelaar. Met wachtgeld en adviezen kun je toch niet zo rijk worden, maar misschien vergis ik mij. Die 3,5 miljoen van Humberto Tan (11) kan ik mij voorstellen, want in de reclamewereld staat hij bekend als ‘the most branded man’. Plaats 6 van Annemarie van Gaal met 6 miljoen verbaast me evenmin. Ook werkzaam in Rusland geweest. Iemand vertelde me dat hij een appartement in Amsterdam-Zuid kon huren voor 9.000 euro per maand, een jaar vooruitbetalen. Eigenaar: Annemarie van Gaal. Die Ruud Hendriks (4) met 20 miljoen schijnt ooit op de School voor de Journalistiek te hebben gezeten, maar daar is vanuit journalistiek oogpunt wel alles mee gezegd.

Kees Jansma (6) met 4,5-, Wilfred Genee (13) met 3- en Jack van Gelder (14) met 3 miljoen zouden nooit miljonair zijn geworden als er geen koe bestond die voetbal heet en die je eeuwig kunt uitmelken. En dan heb je ook nog Johan Derksen (17) en Tom Egbers (20) met wat miljoentjes. En natuurlijk Mart Smeets (16), die in zijn carrière als sportjournalist nooit een wielrenner is tegengekomen die doping had gebruikt. Als je die lijst zo bekijkt, staan er eigenlijk maar weinig echte journalisten op. Matthijs van Nieuwkerk (15) en Twan Huys (23) hebben hun vermogens eerder te danken aan entertainment dan aan journalistiek. Een purist vindt op de lijst maar drie à vier echte journalisten.

Over mijzelf kan ik zeggen: als ik een paar jaar geleden niet voor goed geld mijn huis had verkocht, was ik uiteindelijk in het armenhuis terechtgekomen.