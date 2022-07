De rijke oma als ultiem stijlicoon voor jonge vrouwen

Hadden ze destijds mijn kledingstijl beïnvloed, de oude vrouwen wier huizen ik ooit schoonmaakte voor 9 euro 87 per uur? Mijn dieet misschien, of anders mijn vrijetijdsbesteding? Niet dat ik me kon herinneren, al kreeg ik veel taartjes en leek zo’n geruite boodschappentrolley me ineens best handig. En hoe zat het dan met de vrouwen die door damesbladen ‘stijliconen op leeftijd’ worden genoemd? Ik had in elk geval nooit zo’n grote ronde Iris Apfel-bril aangeschaft, en kende eigenlijk ook niemand onder de 100 die dat wel had gedaan. De riem die ik van mijn oma had geërfd dan, telde die niet? Mwah, moest je net mijn oma hebben, die zich tot haar 62ste kleedde alsof ze 26 was.

Helaas maakt ze niet meer mee dat de rollen zijn omgedraaid, en dat jonge vrouwen op TikTok de oma tot het ultieme stijlicoon hebben gekroond. De rijke oma welteverstaan, zonder lichamelijke kwalen maar met strandhuis. Zij duikt deze zomer overal op onder de hashtag #coastalgrandmother (161 miljoen views), in filmpjes van tieners, twintigers en dertigers die leentjebuur bij haar zijn komen spelen. Een coastal grandmother draagt pastelkleurige linnen overhemden, losjes omgeknoopte truien en smetteloos witte bandplooibroeken. Ze eet pasta op haar patio vol whitewash-meubelen en draagt een strooien hoed als ze naar de biologische markt gaat. Denk Diane Keaton in Something’s Gotta Give, Jane Fonda in de Netflixserie Grace and Frankie of Oprah Winfrey in haar moestuin.

Concrete aanwijzingen voor de welvarende strandoma stonden onder andere in The New York Times, in de vorm van een lijstje met aan te schaffen spullen: elegante wijnglazen, gevlochten leren sandalen, een lang fijngebreid vest. The Washington Post voegde daar vorige week een lijstje met te bezoeken stranden aan toe. In The Atlantic stond een stuk van Caitlin Flanagan (60), die door TikTok had ontdekt dat haar manier van leven nu een trend is. Zij begreep de jonge oma’s wel: de post-menopauze is de ultieme me-time. Maar, zei ze streng, je moet het wel verdiend hebben met een leven lang hard werken.

Genoeg realiteitszin voor vandaag, want de strandoma is natuurlijk ultiem escapisme, zoals wel vaker het geval is bij trends die op TikTok ontstaan. Eerder verheerlijkten de aanhangers van #cottagecore het landelijke leven zonder prikkels en technologie, en maakten daar vlijtig filmpjes van met hun smartphones.

In het universum van de coastal grandmother bestaat de stijgende zeespiegel niet, maar zijn er aangenaam ruisende golven. Een schamel AOW’tje na een onzeker bestaan als freelancer? Niets daarvan, hier zitten de gepensioneerden er warmpjes bij, met genoeg tijd om uitgebreid te koken, genoeg geld om kasjmier te dragen en genoeg levenslust om wijn te drinken in de zon. Het patriarchaat bestaat er niet want de eerste coastal granddad moet zich nog melden.

De paradox van dit soort vredige, zogenaamd tijdloze trends is dat ze razendsnel worden opgevolgd door iets nieuws. Wat betreft jeugdcultuur is de spanningsboog op TikTok nét iets korter dan in grootmoeders tijd. De mode-industrie wrijft in haar handjes, want elke nieuwe utopie gaat gepaard met instructies over wat je allemaal moet kopen. Zo kondigde een Nederlandse influencer (29) onlangs haar coastal grandmother-collectie aan voor een bekend fastfashionmerk. Leuk voor de aspirant-oma’s op TikTok, minder leuk voor de echte strandoma’s wereldwijd, die steeds dichter aan zee komen te wonen en de plasticsoep straks zien uitbreiden met de kleuren lichtblauw en crèmewit. Je zou ze haast naar TikTok verwijzen voor een welverdiende portie escapisme, als het niet zo contraproductief was.