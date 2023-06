‘De rest van de wereld zal denken dat we gek geworden zijn’

Holly Willoughby and Phillip Schofield tijdens een prijsuitreiking voor Britse tv-programma's, in oktober vorig jaar. Beeld Dave J. Hogan/Getty Images

‘Juist, even diep ademhalen. Als eerste: zijn jullie oké? Ik hoop het. Het voelt inderdaad heel vreemd om hier zonder Phil te zitten.’ Zo begon op maandagochtend de speech waar wakker Engeland naar had uitgezien. Nee, het was geen verklaring van premier Rishi Sunak, noch van koning Charles of Sir David Attenborough.

De woorden kwam uit de mond van Holly Willoughby, de 42-jarige presentatrice van ITV’s ontbijtshow This Morning. Phil, dat is de man die meer dan twintig jaar elke ochtend met een vriendelijke lach naast haar zat: Phillip Schofield.

Willoughby hield de emotionele toespraak (er zouden tranen volgen) na een week waarin de wereld van haar 61-jarige televisie-wederhelft was ingestort. Schofield had namelijk bekendgemaakt jarenlang een relatie te hebben gehad met een 34 jaar jongere assistent, en daarover te hebben gelogen. Hij werd ontslagen.

Voor een deel van de Britten waren ‘Phil en Holly’ een soort aangetrouwde familie, een onmisbaar ingrediënt van een Full English Breakfast. Hij de knappe, grijze charmeur; zij de even knappe blondine die ieders buurvrouw zou kunnen zijn.

Vanaf de zijlijn werd de commotie over deze ‘scheiding’ meewarig bekeken. ‘De rest van de wereld zal denken dat we gek zijn geworden,’ schreef columnist Petronella Wyatt in The Daily Telegraph, ‘heeft het iets te maken met Brexit, zullen ze hebben gedacht op de departementen van buitenlandse zaken in Washington, Parijs en Berlijn.’

In het weekeinde verschenen er foto’s waarop Schofield met zijn oude moeder wandelt, een troost in bange dagen.

Schofield lijkt zijn bekentenis niet spontaan te hebben afgelegd; The Daily Mail stond op het punt de affaire te onthullen. Deze krant heeft sinds de bekentenis vele tientallen stukken over het ontbijtdrama gepubliceerd. Op sommige dagen stonden meer dan tien stukken over Schofields ‘schande’ op de website van deze krant.

Andere media deden gretig mee, temeer daar er weinig nieuws was in de Britse junivakantie. Televisiekijkers zagen woedende, verbijsterde en soms ook huilende bekendheden voorbij komen. De jongeman in kwestie, ondertussen, werkt tegenwoordig in een pub, in een uithoek van het land.

Maar het schandaal reikt verder dan roddeljournalistiek.

De commerciële zender, de rivaal van de BBC, moet tal van vragen beantwoorden. Was de relatie met Schofield de reden dat de jongeman een baan bij de omroep kreeg? Hing er bij ITV een zogeheten ‘giftige sfeer’? Was Phillip, als kip met de gouden eieren, de baas? Wat was de reden van het vertrek van zijn vlam? Was de relatie een geheim, zoals Holly beweert, of was het een publiek geheim op de redactieburelen? Volgens voormalig ontbijtshowpresentator Eamon Holmes waren de leidinggevenden op de hoogte, maar bedekten ze de relatie met de mantel der liefde.

De aandacht gaat nu uit naar omroepbaas Dame Carolyn McCall, de voormalige topvrouw van EasyJet. Wat wist zij ervan? Zij verklaarde dat ze Schofield en zijn vriend erover had gesproken, maar dat ze allebei de geruchten categorisch ontkenden.

Waarschijnlijk zal McCall binnenkort haar opwachting maken voor de parlementaire commissie Cultuur, Sport & Media die grondig onderzoek wil doen naar wat er achter de schermen van ITV is gebeurd. Het voordeel is dat politici in het schandaalgevoelige Westminster de nodige ervaringswijsheid hebben opgedaan met dit soort kwesties.