De ‘residentiëring’ van het concertwezen is misschien saai, maar ook best duurzaam

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Het is 2023 en al is het onrustig in China, er hangt ons nog geen pandemie boven het hoofd. Alles is weer normaal bij de start van een nieuw muziekseizoen. Zou je denken.

Toch geeft een blik op het popprogramma in de grootste zalen een wat abnormale aanblik. De concerthallen, waar zich per avond tienduizenden fans kunnen verzamelen, worden bruut bezet door steeds dezelfde bands, lijkt het wel. Door van die enorme acts die doodleuk een halve week of langer komen huishouden op het podium naar keuze.

Toen Adele vorig jaar besloot een residentie te beginnen in een casino in Las Vegas, schrokken liefhebbers zich rot. Adele komt niet meer bij u langs, maar u moet naar Adele, vond Adele. En te zien aan de nog altijd stampvolle zalen en de relaxte hoofdrolspeler, die zich alleen maar vanuit haar hotelkamer richting dat podium hoeft te bewegen, was dat geen slecht idee.

Misschien heeft het andere sterren op eenzelfde idee gebracht, want er lijkt een voorzichtige ‘residentiëring’ van het tourcircus aan de gang. Begin april staan ons in de Ziggo Dome niet één maar drie avonden aaneen Roger Waters te wachten. Of dat nu getuigt van zelfoverschatting van de Pink Floyd-oprichter of niet (er zijn nog kaarten), opvallend is die miniresidentie wel. En wat valt er na Waters te zien in dezelfde zaal? Drie avonden Stromae. En dan volgen nog drie keer Céline Dion, drie keer Suzan & Freek, et cetera. Niet echt een spannende agenda, als je niet van Stromae of Céline Dion houdt.

Een deur verderop, in de Johan Cruijff Arena, staat Nederland ook een klein Las Vegas te wachten. In juli speelt Coldplay er bijna een week – gelukkig neemt de band tussendoor een dagje vrij. En dan heeft de Arena net drie keer Harry Styles overleefd.

Wat is hier aan de hand? Als je cynisch bent ingesteld, denk je waarschijnlijk: commercie. De artiesten die het zich kunnen veroorloven wringen het laatste ticket uit een land en hoepelen pas weer op als iedereen, maar dan ook echt iedereen is geweest.

Nu zal de financiële administratie zeker meespelen, maar er moet toch ook een idealistischer motief achter de miniresidenties zitten. Want het scheelt natuurlijk nogal wat uitstoot, als je als band met een vloot aan tourbussen en vliegtuigen een week op de plaats rust kunt houden en toch je publiek kunt bedienen – al moet dat publiek uiteraard wel op pad.

Coldplay is begaan met de klimaatkwestie en heeft jaren gestudeerd op een zo duurzaam mogelijke concertpraktijk. En het is de Britten ook echt gelukt een slag te slaan: het gaat ze bij de huidige tournee waarschijnlijk lukken om de uitstoot, vergeleken met de vorige concertreeks, te halveren. Het is geen grap: de pyrotechniek heeft milieuvriendelijk buskruit en de confetti is biologisch afbreekbaar.

Maar belangrijker: Coldplay doet niet meer aan bliksembezoekjes en strijkt voortaan dus echt ergens neer. In november speelde de band tien keer achter elkaar in het stadion van River Plate in Buenos Aires: de langste residentie ooit op die plek. Daarna vertrok Coldplay voor zes aaneengesloten shows naar São Paulo. En daarna naar Londen, weer voor zes shows.

Het dwingt bewondering af: Coldplay breekt overal verkooprecords, probeert werkelijk iets te doen aan het milieuprobleem dat nu eenmaal bij touren hoort en geeft intussen ook nog een inspirerend voorbeeld.

Denk daar dus ook even aan als u moedeloos staart naar die looiige concertagenda voor het komende jaar.