De Republikeinen gaan turbulente tijden tegemoet – en Trump zou zomaar als winnaar kunnen eindigen

Donald Trump nadat hij in Mar-a-Lago aankondigde dat hij weer president wil worden. Beeld Getty

Opnieuw gooide Donald Trump woensdag de knuppel in het hoenderhok, maar de kippen keken er niet van op. Met het kenmerkende aplomb stelde Trump zich kandidaat voor het presidentschap van 2024, maar dochter Ivanka was er niet meer bij, toehoorders probeerden de zaal te verlaten, Fox News draaide hem weg en de New York Post kwam met het vernietigende ‘Florida Man Makes Announcement’.

‘Florida Man’: nooit eerder werd Donald Trump door zijn voormalige medestanders zo bot gedegradeerd tot een meme van dommige absurditeit.

Het is niet voor het eerst dat Trump wordt afgeschreven. Sterker nog: al vanaf de dag dat hij in 2015 in Trump Tower van de roltrap naar beneden kwam, dachten leden van de gevestigde politieke en journalistieke orde jarenlang dat het weldra gedaan zou zijn met deze outsider. Ze snapten niet dat ze zelf aan de zijlijn stonden.

Toch is het nu anders. Het zijn niet de partijtijgers of analisten die genoeg van Trump hebben, het zijn de kiezers zelf. Natuurlijk, tientallen miljoenen lopen nog altijd met hem weg, maar een cruciaal deel van de stemmers, voornamelijk partijlozen, koos bij de tweejaarlijkse verkiezingen deze maand voor de tegenstander van de door Trump naar voren geschoven kandidaat. Daardoor viel de uitslag voor de Republikeinen zwaar tegen.

Die uitslag is de oorzaak van de veranderde stemming onder conservatieve politici en media, niet het gevolg. Dat is in zekere zin bemoedigend: kennelijk is er een grens aan de gekte die kiezers tolereren. En het opportunisme van rechts-populistische politici en media werkt kennelijk twee kanten op: het was reden Trump te volgen, en nu ook om hem achter te laten.

Aan de andere kant moeten we niet vergeten hoe lang de Republikeinen, en zijn belangrijkste steunpilaren in de media – Fox News en de New York Post – Trump wél zijn blijven volgen. Zijn leugens, oplichterspraktijken, mogelijke verkrachtingen, Russische banden en uiteindelijk een heuse autogolpe, een poging ondemocratisch aan de macht te blijven, zagen zij allemaal door de vingers. Tweemaal kreeg Trump een impeachment aan de broek; tweemaal spraken zijn Republikeinse partijgenoten hem vrij.

Dus als ze Trump nu wel laten vallen, is dat niet om morele of inhoudelijke redenen. Het is een kwestie van macht: wie ze daaraan kan helpen, is de baas.

Het eventuele einde van Trump, over anderhalf jaar, betekent dan ook niet het einde van het trumpisme, zoals de komst van Trump ook niet het begin ervan was. Al drie decennia vormden polarisatie, cultuurstrijd, leugens en antidemocratische foefjes belangrijke ingrediënten van het Republikeinse recept – Trump was vooral een katalysator, die ze zo met elkaar liet reageren dat de boel bijna ontplofte. Die ingrediënten zijn niet verdwenen. Alleen is de winnende formule nu waarschijnlijk anders.

Enter types als Ron DeSantis, Mike Pence en Nikki Haley. Allemaal stonden ze lange tijd naast en achter Trump. Allemaal zullen ze zich van hem distantiëren. Het zog achter Trump betekent dat de Republikeinen turbulente tijden tegemoetgaan. Waaruit Trump zelf ook nog steeds als winnaar kan opduiken.