De Renaissanceschool gaat open, met dank aan Artikel 23

Een droom van Thierry Baudet komt uit. In september gaat in Almere de eerste Renaissanceschool open. Het is volgens Ralf Dekker, bestuurslid van de Stichting De Tocqueville waaronder de school valt, ‘voor 80 procent zeker’ dat de school kan beginnen. Het is een stap op weg naar Baudets Forumland, een utopia met een eigen munt, een datingapp voor partijleden en eigen scholen ter verspreiding van het gedachtengoed.

In Almere er zijn al achttien vooraanmeldingen. Als die ouders gaan betalen – Dekker sprak over een schoolgeld van 200 à 300 euro per maand – en er leraren zijn aangenomen, kan een particulier schooltje worden opgericht. De ambitie is dat dit ooit een door de overheid gefinancierde school wordt. Daartoe zijn steunverklaringen van ouders nodig, om te bewijzen dat er lokaal behoefte is aan zo’n school. De stichting is hard bezig die binnen te hengelen.

Dekker heeft eerder in de media wat losgelaten over de uitgangspunten van de Renaissancescholen. Die zijn conservatief, hebben vooral mannelijke leerkrachten, doen niet aan ‘woke-denken’, geloven niet in de klimaatcrisis, de lessen gaan niet over gender en seksualiteit en er wordt niet negatief gepraat over de witte man. Niemand draagt er een mondkapje.

Dekker benadrukt dat het geen Forum voor Democratie-scholen zijn; ze worden door de stichting geleid. Wellicht om te voorkomen dat potentiële klanten denken dat geloof in antisemitische complotten, bagatelliseren van de holocaust, verheerlijken van de daden van Poetin, spijt over het verlies van de koloniën, ontkenning van wetenschappelijke kennis, dreigen met tribunalen als politiek middel en normaliseren van vrouwen- en homohaat tot de lesstof behoren.

Baudet zelf liet zich niet onbetuigd. ‘Veel mannelijke docenten, jongens en meisjes gescheiden ook, vermoedelijk schooluniformen, klassieke muziek, Latijn vanaf een jaartje of vier/vijf’, twitterde hij. Haha, grapje. Op de website renaissanceschool.nl staat het lesprogramma uitgelegd. In het taalonderwijs zal aandacht zijn voor ‘onlogische uitspraken, dogma’s en slogans’. Er worden volksverhalen, sprookjes, mythen en legenden gelezen – alle ruimte voor het boreale cultuurgoed. Bij geschiedenis draait het vooral om vaderlandse geschiedenis, waarbij níét wordt ingeprent ‘dat de huidige wereld de beste zou zijn’.

In Nederland is het nog steeds mogelijk dat iedere religie, sekte of ideologie haar eigen school sticht, met dank aan Artikel 23, een grondwetsartikel uit 1917 dat de vrijheid van onderwijs garandeert. Iedereen kan zo de eigen waarheden in de kinderhoofden gieten, beducht voor ‘staatsonderwijs’ als fanatici zijn. Het is moeilijk om een school gefinancierd te krijgen, maar een privéschooltje kun je zo oprichten.

Ook het particuliere onderwijs aan leerplichtige kinderen valt onder toezicht van de Inspectie. Die kijkt naar het voldoen aan de kerndoelen en de veiligheid van kinderen. En: of het onderwijs niet strijdig is met Artikel 1 van de grondwet, dat discriminatie en het ondermijnen van de democratie verbiedt. Die laatste twee zullen we zien met de Renaissancescholen. Gelukkig heeft onderwijsminister Dennis Wiersma onlangs laten merken dat hij scholen waar kinderen onveilig zijn acuut kan sluiten.

Ik heb ook een droom. Dat ons onderwijs openbaar wordt, voor iedereen. Dat mensen hun ideeën over politiek, God, Allah, Boeddha, Steiner of Plato thuislaten. Op school hebben die niets te zoeken. Ik zal het niet meer meemaken, maar het wordt tijd.