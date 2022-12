De remedie? De eerlijkheid van de personages die van onze potloden in verhaal en roman druppen

In normale tijden heb je al niets aan de mens die naar hartelust liegt, verzwijgt, verhult, verbloemt. Laat staan dat je in deze zware tijden iets zou kunnen hebben aan de schlemiel. En toch hou ik de moed erin. Omdat wij weliswaar geen remedie zijn voor onze eigen wonden, maar de eerlijkheid van de personages die van onze potloden in verhaal en roman druppen, wel.

Over deze eindejaarscolumn Op de drempel van 2023 vroegen wij onze columnisten en lezers: welk idee of inzicht is jullie bijgebleven van 2022, en bood jullie in dit veelbewogen jaar inspiratie of een frisse blik? Deze bijdrage is van Erdal Balci, schrijver en columnist.

Het is daarom niet zelden dat ik, als de moed me weer eens in de schoenen zinkt, proza van Günter Grass opensla. Ik zie dan hoe de grote Duitse schrijver met zichzelf het ­gevecht aangaat, de strijd om meer eerlijkheid telkens weer verliest en uiteindelijk het echte verhaal over de duivel die de massa in zijn greep kreeg, door zijn Oskar laat vertellen. Het is niet Grass die de verzengende schaamte om deel te hebben uitgemaakt van het nazi-land wereldkundig maakt, maar die kleine Oskar in De blikken trommel.

Die dreumes weigert volwassen te worden in het fascistische tijdperk. Het kind schaamt zich blijkbaar zo diep dat hij zich de hele tijd in de kelder verstopt. Oskar is de spiegel waar een heel volk zichzelf in de ogen kijkt.

Bij Günter Grass zelf worden de zaken op een heel andere wijze afgehandeld. Die heeft zijn SS-verleden als kind en tiener weggestopt in de krochten van zijn land, van zijn stad, van zijn hersenen. Tot zijn 80ste. Toen pas kwam hij met een autobiografisch boek over dat pijnlijke verleden. Maar is eerlijkheid die te laat komt geen esthetische ingreep op het bejaarde gezicht van de leugen?

Het was Oskar die door eerlijk te zijn de zon weer liet schijnen. Het is die zon die tegenwoordig het graf van Grass warm houdt. Het is die oprechtheid van de personages die in deze koude tijden ook voor ons als een deken zal zijn.