De regering van nieuw elan zal nooit liegen

De regering van nieuw elan heeft het regeerakkoord af. Er is hard gewerkt, en razendsnel bovendien, met een groot verantwoordelijkheidsgevoel in een transparant en vertrouwenwekkend proces waarin partijbelang te allen tijde ondergeschikt is gemaakt aan landsbelang. Het knappe is dat de regering van nieuw elan er in dit opmerkelijk korte tijdsbestek in is geslaagd een compleet nieuw regeerprogramma samen te stellen waarin alles anders wordt. Beter vooral.

Zo zal de regering van nieuw elan nooit meer taalspelletjes met ons spelen. Ze zal nooit meer in tijden van een nieuwe crisis eerst wekenlang zeggen dat het sluiten van scholen ‘de laatste’ crisismaatregel is die overwogen wordt, ‘de allerlaatste’ zelfs, ‘helemaal onder op de stapel’ en vervolgens de chocolaterie (‘essentiële winkel’) en de kantoortuin ongemoeid laten, terwijl kinderen wekenlang opgehokt thuiszitten.

De regering van nieuw elan zal vervolgens nooit meer doen alsof ze stomverbaasd is wanneer uit allerlei onderzoeken blijkt dat kinderen hierdoor blijvende schade hebben opgelopen, en achterstanden die ze niet meer zo snel zullen inhalen. De regering van nieuw elan zal daarop nooit vol pathetiek ‘dit nooit meer’ zweren.

En wanneer de crisis zich in een nieuwe variant opdringt, zal de regering van nieuw elan nooit meer zeggen dat ‘onze inzet is en blijft dat scholen openblijven’ (Arie Slob vorige week), om een week later te suggereren dat ze misschien toch dicht moeten en daarbij te jokken dat ‘we al een paar weken zeggen dat we hieraan denken’ (Hugo de Jonge deze week). Bovendien zal de regering van nieuw elan nooit overwegen de scholen te sluiten terwijl overdag winkels, cafés, restaurants, speeltuinen openblijven en allerhande entertainment mogelijk blijft.

De regering van nieuw elan zal nooit geringschattend spreken van ‘dat weekje voor de kerstvakantie waarin ze toch niets doen op school’, omdat de regering van nieuw elan weet dat er in die week gewoon wordt lesgegeven. Dat kinderen veel leren in die week. Over hoe je samen ritueel een jaar afsluit bijvoorbeeld.

De regering van nieuw elan zal zoiets nooit toestaan, terwijl tegelijkertijd volwassenen ongehinderd samenklonteren in elkaars ademcirkel om naar een autorace te kijken. Want de regering van nieuw elan zal nooit de belangen van mensen die oud genoeg zijn om te stemmen laten prevaleren boven die van mensen die dat nog niet zijn.

Er komt zelfs een minister van Onderwijs! Dat is nieuw en gewaagd voor een terrein dat zo lang geen vertegenwoordiging in het kabinet kende. Er komt ook eentje voor Cultuur, nog zo’n trouvaille. Ze worden belast met zaken die niemand nog deed: strijden voor het belang van kinderen of voor het belang van de kunst, ze krijgen een prominente plek aan tafel, ze zullen zich niet laten reduceren tot de krullenjongens van het kabinet. Het zijn gewaagde initiatieven van de regering van nieuw elan.

De regering van nieuw elan zal het altijd ruiterlijk erkennen wanneer ze iets niet voortvarend heeft aangepakt. Ze zal nooit smoesjes aandragen en nooit zeggen dat ze ‘een aanvullende versnelling’ invoert boven op een ‘eerder ingezette versnelling’ wanneer ze gewoon bedoelt dat ze amechtig achteraan holt en zich daar een beetje voor schaamt.

Sowieso: liegen over dingen die niet naar wens zijn gegaan, of liegen om het eigen hachje te redden, of liegen om het partijbelang veilig te stellen, of überhaupt liegen. Zoiets zal de regering van nieuw elan nooit doen.