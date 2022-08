De regels die van Nederland een belastingparadijs maken dienen te worden ‘afgeschud’

Wopke Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken, bij aankomst op het Binnenhof voor een overleg over de koopkracht met andere betrokken ministers. Beeld ANP

Deze week berichtte de Volkskrant dat Qatar via Nederlandse brievenbusfirma’s flink wat belasting bespaart . Nu is het tijd de zaak wat breder te trekken. Door deze ‘papierschuiverij’ of ‘fiscal engineering’ wordt een bom gelegd onder belastingstelsels.

Belastingontvangsten zijn in een geciviliseerde samenleving domweg nodig om een hoog algemeen levensniveau (ook in de toekomst) te waarborgen. Onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur et cetera, zijn kostbare zaken (letterlijk en figuurlijk). Staten mogen niet met elkaar concurreren middels een ‘tax-oorlog’. Uiteindelijk zullen alle individuele burgers – door een neergaande spiraal getroffen – hiervan het slachtoffer zijn.

Daarom dienen de regels die van Nederland een belastingparadijs maken te worden ‘afgeschud’. Brievenbusfirma’s moeten worden verboden. Temeer daar via deze constructies ook criminele gelden aan het zicht kunnen worden onttrokken (facilitering van ‘duistere praktijken’).

Imre Racz, Enschede

Weg voorwaarts

Het eerste rapport van de adviescommissie Remkes was getiteld ‘Niet alles kan’. Het tweede rapport kreeg de titel ‘Niet alles kan overal’. Om het CDA tegemoet te komen zal het volgende rapport wel ‘Niet alles hoeft overal’ gaan heten. Het kabinet Rutte IV kan dan nog even verder.

Persoonlijk zou ik liever ‘Niet alles mag overal’ als titel zien. In een land met veel mensen, huizen, auto’s en landbouw(dieren) en weinig natuur, is dit de enige weg voorwaarts.

Frans Vollenbroek, Tervuren (België)

Tegengeluid

Bij alle waardering voor de sterke parlementaire oppositie in de stikstofcrisis is er voor GroenLinks en de Partij van de Arbeid maar één effectief tegengeluid: richt nu samen de Groen Progressieve Volkspartij op en ga in alle provincies de Statenverkiezingen in met één lijst ‘Groen Progressief’.

Bas de Gaay Fortman, politiek leider onder het kabinet Den Uyl, Ermelo

Schrödingers kat

Het niveau van het politieke bedrijf stijgt tot ongekende hoogte en kan zich inmiddels meten met de quantummechanica. Hoekstra heeft de rol van Schrödingers kat op zich genomen. Hij is tegelijkertijd dood en levend, zowel voor als tegen het realiseren van het stikstofdoel per 2030.

Wat precies de toestand is in de gesloten doos van het kabinet waar Hoekstra verblijft, is per definitie onbekend. Pas op het moment dat Remkes de doos opent, wordt Hoekstra’s conditie bepaald en duidelijk.

Frans van Beek, Maarssen

Advies

Hoe zouden we er nu voor staan als men in 1972 het advies had opgevolgd van de Club van Rome?

Bert Sip, Avenhorn

Baard

Leuke column van Julien Althuisius over politici (en de koning) die hun baard laten groeien (of nee, doe toch maar een geweten). Voor de volledigheid: er zijn echte baardenmannen, er zijn mannen die hun imago willen veranderen en er zijn mannen die een dikke kop krijgen en denken dat een baard daarvan afleidt.

Wopke Hoekstra is gevalletje twee: hij wil meer man uitstralen en af van zijn zuinige accountant-imago. Dat past veel beter bij de stoere boeren. Hugo de Jonge en onze koning zijn gevalletje drie. Pas als Rutte een baard neemt moeten we ons zorgen maken.

Gerard Mensink, Vleuten

Man-vrouwverdeling

De ongelijke man-vrouwverdeling aan de talkshowtafel bij Op1, waarover Floor Doppen schrijft op de opiniepagina’s van 23 augustus, begint al bij de presentatie: een koppel van een man die de baas is en een leuk uitziend vrouwtje dat soms ook iets mag bijdragen. Ik chargeer misschien enigszins, maar niettemin vind ik het een seksistische vertoning.

Valt dit niemand op? En waarom een koppel? Voelt de baas zich toch wat veiliger met een sidekick? Jeroen Pauw en Eva Jinek deden/doen het toch ook alleen? En waarom een man als gespreksleider? Zie, alweer, Eva Jinek.

Als het geen blinde vlek is bij de redactie van Op1, zijn dan de kijkcijfers de enige relevante factor?

Jelte Riemersma, Groningen