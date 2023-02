De reactie van de KNVB op Saoedi-Arabië als sponsor van het WK vrouwenvoetbal is verbijsterend

‘Mogen wij daar dansen?’ In haar oudejaarsconference legde Claudia de Breij uit dat dit een vraag is die zij en haar vrouw zich stellen bij het uitkiezen van een vakantiebestemming. Enkele opties passeren vervolgens de revue. Jamaica: ‘Nee, tien jaar gevangenisstraf.’ Barbados: ‘Nee, levenslang.’ Ze vertelt hoe haar jongste zoon Qatar voorstelde. ‘Nee, de doodstraf.’ Op de vraag van haar zoon waarom daar dan het WK voetbal werd georganiseerd, antwoordt ze: ‘Dat was het WK mánnenvoetbal. Daar komt homoseksualiteit niet voor. Ze zullen niet zo heel snel een WK vrouwenvoetbal in Qatar organiseren, want dan moet je vóór iedere wedstrijd driekwart van het elftal executeren.’

Van jongs af aan heb ik gevoetbald. We lachten soms om tegenstanders die net zo lang als breed waren en naar aftershave roken, maar voor de rest werd alom geaccepteerd dat sommige speelsters op mannen vielen, andere op vrouwen. Het was simpelweg geen issue. Er waren vrouwen met stekeltjeshaar, vrouwen die liepen als een bootwerker. Vrouwen die platte grappen maakten en bier uit een flesje dronken. Er waren evenzoveel vrouwen die op pumps liepen, die make-up opdeden en haarlak rondspoten voordat ze het voetbalveld opgingen. Of sexy lingerie aantrokken voor het geval ze een been zouden breken en door een mannelijke arts (dokter McDreamy uit de serie Grey’s Anatomy kwam regelmatig ter sprake) geopereerd zouden moeten worden.

Nee, in het vrouwenvoetbal komt het gevaar niet van binnenuit, maar juist van buiten. Het eeuwigdurende gevecht om serieus genomen te worden. De male gaze bepaalde lange tijd dat vrouwenhockey nog wel enig aanzien genoot, vanwege de lekkere wijven. Maar dat vrouwenvoetbal, dat was toch geen sport? Van kleins af aan verzekerden jongetjes ons dat meisjes niet kunnen voetballen, een geloof dat veel mannen op volwassen leeftijd nog steeds aanhangen. En het waren de mannen binnen de voetbalclub die bepaalden waar het geld heen ging. In ieder geval niet naar ballen en materialen voor de meisjes- en damesteams.

Over de auteur Aisha Dutrieux is oud-rechter en schrijver.

Het nieuws dat juist het toerismebureau van Saoedi-Arabië (Visit Saudi) door de Fifa is aangewezen als sponsor van het WK vrouwenvoetbal, dat komende zomer zal plaatsvinden in Australië en Nieuw-Zeeland, kwam dan ook als een schok. Dit terwijl Fifa-baas Gianni Infantino tegenwoordig veel moeite moet doen om nog te choqueren. Tijdens een uitzending van HLF8 spraken oud-profvoetballer Anouk Hoogendijk en sportverslaggever Jack van Gelder hun verbijstering uit. Strafrechtadvocaat Peter Schouten, die ook aan tafel zat, zei daar niets van te begrijpen. Het vrouwenvoetbal had toch geld nodig en kijk, hier was toch geld? Ja, beste man, hier is geld. Voor mensen zonder principes is geld gewoon geld.

Maar in Saoedi-Arabië mogen Claudia en haar geliefde niet dansen. Vrouwen mogen er pas sinds 2018 voetbal kíjken. Ze moeten nog altijd toestemming aan hun echtgenoot vragen om te werken. Het vrouwenvoetbal, met zijn hoge gehalte aan lhbti-rolmodellen, staat voor meer dan alleen een spelletje. Het staat voor emancipatie binnen de sport en acceptatie van alles wat buiten de heteroseksuele norm valt. Dat de KNVB zegt af te wachten wat de reactie van de Fifa gaat zijn op de protesten van de organiserende landen, is dan ook verbijsterend. Toon nu toch eindelijk eens ballen.