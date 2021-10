De Queen heeft weinig zin om haar glaasje te laten staan

Beeld Javier Muñoz

Queen Elizabeth II: ‘Blijf met je tengels van mijn martini af, burgerlijk loeder dat je bent!’

Kate Middleton, hertogin van Cambridge: ‘Luister, Your Majesty, ik haal dat glas louter voor Uw eigen bestwil weg. Ik heb net met de paleisdokters overlegd. Ze drukken me op het hart dat het echt onverantwoord is dat u nog dagelijks alcohol drinkt. Ik zet de televisie nu ook uit, zodat u voldoende nachtrust krijgt. William en ik vertrekken morgen met de kinderen voor onze jaarlijkse tropische herfstvakantie. We hebben liever niet dat we van onder de privépalmen worden weggebeld omdat U weer in het Edward VII-hospitaal ligt…’

Queen: ‘Hoe durf jij mijn glas aan te raken, middenklasse-serpent! Nú mijn martini terug of ik pak mijn stok en mijn reserveflacon… Hoe denk jij dat ik deze baan al zeven decennia volhoud? Hoe denk jij dat ik 14 Britse premiers, 13 Amerikaanse presidenten en plusminus 158 niet-democratisch gekozen Afrikaanse staatshoofden hoffelijk en minzaam kon ontvangen? Doordat ik al sinds 1952 aan het eind van de dag een moment voor mezelf inbouw. Door het plezier dat ik ’s avonds beleef aan een goed glas, terwijl ik EastEnders of Downtown Abbey kijk. Weet jij hoeveel mijn beste premier Churchill dronk? In 69 dagen meer Johnnie Walker Red dan ik in 69 jaar koningschap!’

Kate: ‘Maar Majesteit, steeds meer onderzoek wijst uit dat één glas per dag onze gezondheid al grote schade berokkent…’

Queen: ‘Ga die modieuze flauwekul aan je fitnesstrainer en je voedingscoach verkopen. Ik ben van 21 april 1926 en ik zeg jou: léven is slecht voor onze gezondheid. Je kunt dag en nacht op spa rood zitten en aan yoga doen, maar toch gaan je organen achteruit en op een gegeven moment is het een keer afgelopen. Die hele mensheid gaat nog eens ten onder aan gezondheidscoaches en voorlichters die verkondigen wat wel en niet mag. Jij lijkt verdorie die spindoctor van Tony Blair wel die mij kwam vertellen hoe ik moest kijken en wat ik moest zeggen toen jouw schoonmoeder verongelukte. Ik ben onderhand de laatste persoon op aarde uit een tijdperk waarin mensen níét vooraf in een of ander verantwoord en behaagziek format werden geperst, waarin je nog een karákter mocht zijn.’

Kate: ‘Maar Majesteit, tegenwoordig vinden we authenticiteit juist veel belangrijker dan vroeger…’

Queen: ‘Ga dat je personal coach en je stijladviseur maar wijsmaken! Meer eenheidsworst dan in deze tijd heb ik de hele 20ste eeuw niet gezien. Het tast zelfs het instituut van de monarchie aan. Uit de mond van onze William rollen nu precies dezelfde quasi-oprechte zinnetjes van voorlichters en pr-tijgers als uit die van Frederik van Denemarken of Willem-Alexander der Nederlanden. Beatrix der Nederlanden begaf zich nog weleens buiten de lijntjes. Zoals ik aan het eind van de dag mijn martini-moment heb, zo heeft zij haar rodewijnkwartiertje met vertrouwelingen, als ze dat tenminste nog mag van de gezondheidscoaches en de stijladviseurs. Als dit zo doorgaat, gedragen alle koningen, koninginnen, premiers en presidenten zich straks precies hetzelfde en bezigen ze volstrekt identieke taal. Dan kun je ze net zo goed vervangen door van die kunstmatig intelligente wezens waar Google al heel ver mee is. Ik vrees dat zo’n Google-vrouwtjesrobot net zo kleurloos zal zijn als zo’n Kate Middleton!’

Kate: ‘Majesteit, volgens mij hebt u vanavond meer dan een glas gedronken!’