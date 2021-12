Het is tijd om het eens over de punt te hebben. De punt dus, niet het punt. Het punt, daar wordt al heel veel over gepraat. Vooral over wat het punt precies is (‘Het punt is natuurlijk dat er nu nog niets over te zeggen is.’)

De punt is in vergelijking met het punt een ondergeschoven kindje. Terwijl er zo veel gaande is met de punt! Wat blijkt: jonge mensen vinden een appje dat wordt afgesloten met een punt, overkomen als passief-agressief. ‘Leuk als je ook komt eten.’ Die punt voelt voor een jong mens eng-formeel. Een beetje zoals wanneer je moeder je ineens met voor- én achternaam aanspreekt.

Er heeft dus een ‘gevoelsverschuiving’ van de punt plaatsgevonden. Het handige hiervan is dat je nu op een makkelijke manier kunt bepalen of je jong of oud bent. Voelt het lekker of volledig (of desnoods ‘satisfying’) om je appje af te sluiten met een gezellige dikke punt? Oud.