De prijs van de anonieme haat op de sociale media wordt te hoog

De vergiftigde sfeer op internet krijgt langzaam maar zeker het hele openbaar bestuur in haar greep.

Het Team Bedreigde Politici van de Haagse politie heeft weer drukke dagen. Dinsdag was de rechtszaak tegen de bedreiger van D66-leider Kaag nog niet achter de rug (vijf maanden celstraf) of in Amsterdam werd een man aangehouden wegens het bedreigen van demissionair premier Rutte. Als de zaak rond komt, zal ook hij een forse celstraf krijgen.

Want daar ligt het allang niet meer aan. De tijd dat ­bedreigingen werden afgedaan met een paar dagen cel, ligt jaren achter ons. Politie en justitie zitten er merkbaar bovenop. Er is mankracht vrijgemaakt om alle aangiften snel op te nemen, er worden vrijwel wekelijks bedreigers aangehouden en zelfs de meest afhoudende politici – Rutte voorop – krijgen beveiliging opgedrongen als justitie meent dat het nodig is.

Het is alleen jammer dat het zo weinig helpt. Elk jaar wordt het gekker. Tweede Kamerleden voelen zich op straat geïntimideerd. Leden van het Outbreak Management Team ontvangen lange reeksen bedreigingen. Steeds meer bewindslieden hebben dagelijks beveiligers om zich heen. De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) waarschuwt dat al die incidenten niet meer op zichzelf kunnen worden beschouwd: er is sprake van een groeiende ‘radicale onderstroom’ waarin individuen de brandstof vinden voor ‘extremistische gedragingen’, zoals het belagen van politici.

Het ontbreekt op het Binnenhof niet aan oproepen aan mensen om zich te gedragen, maar die blijven zonder ­effect. Langzaam maar zeker krijgt de vergiftigde sfeer het hele openbaar bestuur in haar greep. Wie wil er nog minister, burgemeester of wethouder worden als de kans groot is dat je eindigt met een politiepost in je voortuin?

Politici hebben het niet graag over maatregelen ten dienste van zichzelf – altijd beducht voor het verwijt van zelfzucht – maar het moment is gekomen om die schroom te laten varen en op zoek te gaan naar een rigoureuzere aanpak. Dat is niet eenvoudig, maar aangezien vrijwel alles begint met anonieme accounts op de sociale media, waarop mensen schijnbaar ongehinderd hun haat mogen spuwen, zou het al heel veel helpen als Google, Facebook en Twitter hun gebruikers eens gaan vragen om legitimatie.

Ook dat is niet zonder nadelen, maar het idee moet weg dat mensen zich op internet incognito dingen kunnen permitteren waaraan ze zich in het echte leven nooit zouden wagen. De prijs van de anonieme haat wordt te hoog.