De pracht van thuiszorg zit hem in de intieme vertrouwdheid

Pien Rebel (58) schreef De Nieuwe Bejaarde, een prachtig boek over het vak dat ze meer dan dertig jaar met hart en ziel uitoefende: de thuiszorg. Ontroerend en vaak hilarisch portretteert ze de cliënten waar ze over de vloer komt. Oude mensen die in al hun naakte kwetsbaarheid, nurksheden, gektes en aandoenlijke viezigheid afscheid nemen van het bestaan, en de prachtigste verhalen vertellen over de voorbije tijd en een beeld schetsen van steeds weer nieuwe afzwaaiende generaties. Hoe Nederland veranderde is niet raker te beschrijven.

Over de auteur

Harriët Duurvoort is publicist. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Heleen Mees.

Als ze als twintiger op zoek naar werk bij toeval in de thuiszorg belandt, komt ze bij mensen over de vloer die de Eerste Wereldoorlog nog bewust hebben meegemaakt. ‘Ze konden levendig vertellen over hun jeugd met het hele gezin op een halve woning en de poepdozen die eens per week werden opgehaald met paard en wagen.’ De babyboomers die anno nu een beroep op de thuiszorg doen wonen in soms comfortabele, moderne appartementen. ‘Mevrouw Wildschut wist de espressomachine nog goed te bedienen ondanks haar ver gevorderde dementie. ‘Wat wil je, een Volluto, een Ristretto Italiano?’

Het is intensief maar dankbaar werk. Geduldig mest ze keukenkastjes vol maden uit en is voldaan als ze bokkige bejaarden eindelijk weet over te halen tot tenminste die maandelijkse douchebeurt. De tip van een cursus psychiatrische ziektebeelden om niet mee te gaan in wanen en dwanghandelingen van mensen gooit ze snel overboord. Want alleen als ze respecteert dat de fruitvliegjes van Meneer Bakker niet dood mogen, omdat het zijn vrienden zijn, vertrouwt hij haar. En bij meneer Ali slaat ze met alle liefde regelmatig een rauw ei kapot boven de vuilnisbak onder het uitspreken van een Arabische spreuk, om de duivels te verdrijven.

In die geduldige, intieme vertrouwdheid geeft iemand dan plotseling iets bloot waardoor je diens eigenaardigheden wat beter begrijpt. Zoals mevrouw Zeeman, die op een dag vertelt over de gruwelijke manier waarop haar eerste huwelijk tot stand kwam. Een huurder van haar moeder, die er alleen voorstond en kamers verhuurde voor de kost, had haar tijdens het schoonmaken van de kamer op bed gegooid en zwanger gemaakt.

‘Het woord verkrachting durfde mevrouw Zeeman niet uit te spreken, wel dat het afschuwelijk was geweest. Haar moeder was woedend en zorgde ervoor dat de huurder met mevrouw Zeeman trouwde. Mevrouw Zeeman was zeventien en had niets in te brengen, niemand om mee te praten en ze was nooit voorgelicht. Tot het moment van haar bevalling wist ze niet waar de baby uit zou komen.’ Gelukkig verongelukt haar eerste echtgenoot als mevrouw 20 is.

Tijd en aandacht is het beste wat ze haar cliënten kan geven. Dat komt ernstig onder druk te staan als het efficiency-denken de zorg insluipt, en de tijd van mens tot mens steeds sterker onder druk wordt gezet. Pasjessystemen, minutenregistratie, audits en vooral tot razernij wekkende, tijdrovende administratie. Interimmanagers die in een uur meer verdienen dan zij in een week. Zorgmanagers die bepalen hoe lang een douchebeurt mag duren.

‘Alsof iedereen klaar voor de start naakt in de douche op me zat te wachten. In de praktijk zijn mensen nog slaapdronken, in de war of slapend als ze binnenkomt. Vaak moest ik eerst kattenkots of poep opruimen, verloren portemonnees, brillen, hoortoestellen, schone onderbroeken en handdoeken zoeken, vragen beantwoorden over onbegrijpelijke brieven van de gemeente en luisteren naar verhalen over slapeloze nachten vol pijn en eenzaamheid.’

Bureaucratie smoort alle werkplezier. Als ze bij de manager van de zorgmanager klaagt over werkdruk, is hij niet onder de indruk. Het is niet de bedoeling om overal ‘koffie te drinken’. Alle werk dat niet bestaat uit uitkleden, wassen en weer aankleden, is overbodig.

Overal in de thuiszorg wordt het uitvoerend personeel beschouwd als een kostenpost waar zoveel mogelijk op moet worden bezuinigd. Kwaliteit wordt vooral uitgedrukt in kwaliteitskeurmerken die aanbestedingscontracten opleveren. Maar de werkelijke waarde van zorg kan je alleen afmeten in empathie, aandacht, en geduld zonder oordelen. In menselijkheid. Niet in controle op ‘efficiency’, of minutieuze administratie.

Het is een schitterend vak dat schromelijk ondergewaardeerd en betaald wordt. In ons vergrijzende land moeten we harde keuzes maken. Geven we ons gemeenschapsgeld liever aan thuiszorgmedewerkers die troost en een luisterend oor bieden in de laatste fase, of aan managers, aanbestedingsjuristen en zorgrobots?