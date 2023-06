De poging van Brussel om AI te begrenzen komt geen dag te vroeg

Kunstmatige intelligentie (AI) kan de verspreiding van desinformatie zo opschalen dat de democratie in gevaar komt.

Het gebrek aan openheid is al jaren een van de kenmerkende paradoxen van Silicon Valley. Met hun prachtige nieuwe technologieën beloofden de pioniers kennis te verspreiden, mensen met elkaar te verbinden en zo de wereld doorzichtiger te maken. Maar terwijl dat ideaal verschrompelde tot een verdienmodel dat spot met elk idee van privacy, gooide de techindustrie zelf de luiken dicht. Al twee decennia zijn de Googles, Apples, Facebooks en Twitters van deze wereld ondoorgrondelijke bastions die nauwelijks ter verantwoording te roepen zijn.

Dit terwijl de invloed en risico’s van hun vondsten nog steeds met duizelingwekkende snelheid toenemen.

Daarom komt de poging van de Europese Commissie om de techbedrijven tot meer transparantie over kunstmatige intelligentie (AI) te bewegen geen dag te vroeg. Maandag zei Eurocommissaris Vera Jourová (Waarden en Transparantie) dat de bedrijven voortaan een etiket op hun door bots gecreëerde informatie moeten plakken waarop een waarschuwing moet staan als ‘gemaakt met AI’. Zo’n label zou bijvoorbeeld gebruikers van sociale media duidelijk moeten maken of een bericht is geschreven door een mens of machine.

Daarnaast zouden de techbedrijven bij chatbots als Bard (van Google) en Bingchat (van Microsoft) een soort snelheidsbegrenzers moeten inbouwen die moeten voorkomen dat ze worden gebruikt om op grote schaal desinformatie te verspreiden.

De afspraken moeten onderdeel worden van de vrijwillige gedragscode over desinformatie, die door 44 tech- en advertentiebedrijven is ondertekend, van Meta tot TikTok. Opvallende afwezige: Twitter. Elon Musk, het enfant le plus terrible dat uit de libertarische Californische kraamkamer is voortgekomen, heeft vorige week gezegd zich niet meer gebonden te voelen aan de code – een nieuwe reden Twitter in Musks steeds troebeler sop te laten gaarkoken.

De gedragscode past in de Brusselse pogingen de disruptieve macht van de techbedrijven in te dammen. Dat heeft een paar jaar geleden al geleid tot een richtlijn die de privacy van de Europese burger (in theorie) beter beschermt, en er komen nog twee wetten aan die marktmisbruik en advertentiemacht proberen in te tomen. Het vroegtijdig onderkennen van het gevaar van AI, een technologie die de verspreiding van polariserende desinformatie zo kan opschalen en versnellen dat die de democratie zelf kan bedreigen, is een begin voor een volgende richtlijn.

Uiteindelijk is meer transparantie over de polariserende tech-algoritmen essentieel. Het is alweer acht jaar geleden dat Frank Pasquale het boek The Black Box Society publiceerde, waarin hij op het gevaar van de ‘zwarte dozen’ van Silicon Valley wees. Sindsdien is de roep om meer transparantie alleen maar luider geworden. ‘Ik ging nog weleens naar Google om met ze te praten’, zei hij in 2018 tegen deze krant. ‘Maar er heerst nu een complete onwil om er serieus op in te gaan. Hoe meer verantwoordelijkheid ze krijgen, hoe minder verantwoordelijkheid ze tonen. Ze lachen erom.’

Een democratie laat zich niet uitlachen.