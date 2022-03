Sinds haar 23ste heeft actrice Joy Delima eens per maand pijnlijke buikkrampen die losstaan van haar menstruatie.

Op mijn 23ste stond ik zoals elke ochtend onder de douche. Maar die dag voelde ik plots een scherpe menstruatie-achtige pijn linksonder in mijn buik. Raar, ik moet helemaal niet ongesteld worden, dacht ik nog. Ik probeerde de pijn weg te ademen, zoals ik dat ook doe als ik menstruatiekrampen heb, maar het werd niet minder. Integendeel, de pijn werd zo intens dat ik in de douche op mijn knieën viel. Nu heb ik best een hoge pijngrens vanwege mijn zware menstruaties, dus ik was er volledig van overtuigd dat ik daar op dat moment zou sterven. Of ik had een blindedarmontsteking, dat kon ook nog. Maar sterven op m’n 23ste leek best realistisch op dat moment.

Ik kroop op handen en voeten nat en naakt naar mijn slaapkamer, terwijl ik in paniek zachtjes ‘auw, auw, auw’, bleef kermen. Na wat voelde als een eeuwigheid, bereikte ik eindelijk mijn mobiel en belde mijn moeder.

‘Ma’, piepte ik. ‘Wat is er?!’ Je bezorgde moeder huilend opbellen is echt zo zielig voor haar, dat moet je eigenlijk gewoon niet willen doen. ‘Ik heb pijn in mijn buik, onder in mijn buik. Ik kan niet eens–, niet eens meer lopen.’ Ik huilde met hoge ademhalingen maar had ook een rare lach op mijn gezicht. Zo van: ga ik hier nu echt naakt sterven? ‘Bel de huisarts, met spoed.’

Even later zat ik in de wachtkamer van de huisarts. Ik probeerde mijn lijf te ontspannen toen ik plots voelde dat de pijn weg was. Maar voordat ik onopvallend kon wegrennen om nooit meer terug te keren, klonk de stem van de huisarts al: ‘Mevrouw Delima?’

Met het schaamrood op mijn kaken nam ik plaats op de tafel. Zonder al te veel oogcontact te maken vertelde ik hem wat er die ochtend was gebeurd en dat de pijn ondertussen weg was. ‘Maar net was de pijn dus echt nog heel heftig.’ Hij drukte her en der op mijn ontblote buik en stelde allerlei vragen die ik met ‘nee’ beantwoordde. Tot hij vroeg of ik mijn cyclus bijhield. ‘Ja’, antwoordde ik. ‘Kan het zijn dat je in je ovulatie zit vandaag?’ Ik pakte snel mijn telefoon en scrolde naar mijn cyclusapp. Tot mijn grote verbazing had ik volgens de statistieken precies op die dag mijn eisprong. ‘Dan was het waarschijnlijk ovulatiepijn.’ Stilte. ‘Sorry, wat?’ Hij lachte lief en legde mij het volgende uit:

Een eicel ontwikkelt zich in een follikel. Tijdens het groeien wordt de cel omringd met folliculaire vloeistof. Tijdens de eisprong ‘stoot’ de eierstok de eicel, vocht en wat bloed af. De eicel barst uit de follikel als het klaar is. Die uitbarsting kan wat bloeding of afscheiding veroorzaken. Het bloed en de vloeistof kunnen het slijmvlies van de buik irriteren en heftige pijn veroorzaken.

Sommige menstruerende mensen ervaren maandelijks of regelmatig pijn tijdens hun ovulatie. Dat is dan meestal links of rechts voelbaar, afhankelijk van welke eierstok die maand een eicel afstoot. Ik heb ondertussen mijn eierstokken laten controleren en daar is niks mis mee, maar sinds mijn 23ste heb ik dus ineens een voelbare ovulatie die soms gepaard gaat met buikpijn, obstipatie en hoofdpijn. Nooit meer zo erg als die dag, gelukkig. Toen ik dit deelde op mijn Instagram bleek een groot gedeelte van de menstruerende mensen niet bekend te zijn met ovulatiepijn, terwijl ze wel degelijk dezelfde klachten ervoeren. Ze hadden er simpelweg nooit bij stilgestaan dat de pijn elke maand in dezelfde week viel. Het bijhouden van mijn cyclus lost mijn klachten niet op, maar ik leer wel mijn lichaam steeds beter te begrijpen en mijn agenda aan te passen aan de pijn. En dat is in barre tijden toch wel een kleine troost.

