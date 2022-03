De persoonlijke verhalen in Sisterhood staan symbool voor een maatschappij waarin van alles misgaat

Soms kan een simpele interviewsetting meer zeggingskracht hebben dan welk visueel foefje dan ook. Filmmaker Sophie Dros (King of the Cruise) werkte jarenlang aan de documentaire Sisterhood, maar houdt haar setting tamelijk minimalistisch: ze laat in de film vier vrouwen en een groep jonge tienermeiden in een-op-eengesprekken aan het woord over de meest uiteenlopende thema’s – van menstruatieschaamte en exhibitionisme tot huiselijk geweld en dickpics. De timing kon niet beter, met een uitzending op Internationale Vrouwendag en alle nieuwsberichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag nog vers in het geheugen.

Dros wilde wegblijven bij al te veel droge feiten, waardoor Sisterhood vooral indruk maakte door de persoonlijke verhalen. De vrouwen spraken bewonderenswaardig kalm over traumatische gebeurtenissen als huiselijk geweld, stalking en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vaak doemde er in die verhalen een beeld op dat het ‘de gewoonste zaak van de wereld’ was. Daarmee werd al snel duidelijk dat de verhalen vooral symbool staan voor een maatschappij waarin nog steeds van alles misgaat als het gaat om rolmodellen en verwachtingspatronen.

Vijf tienermeiden aan het woord in ‘2Doc: Sisterhood’. Beeld NPO

Ook wrang waren de verhalen over het ontvangen van dickpics, voor alle vrouwen óók alomtegenwoordig. Het huiveringwekkendst was nog wel dat dit zich niet alleen beperkte tot de volwassenen, want ook de tienermeiden vertelden dat ze heel vaak ‘foto’s van piemels’ ontvingen (‘echt heel goor en zielig’). Erom vragen deden ze nooit.

Dros neemt in de film zelf ook een belangrijke rol in. Zo deelt ze een verhaal over menstruatieklachten op de set, waarbij ze haar mannelijke collega’s niet durfde in te lichten. ‘Zo veel schaamte, dat zou toch niet moeten? Op zo’n moment heb je echt sister support nodig.’ Toch stelde de geïnterviewde Tatjana Almuli dat zo’n ‘sisterhood’ uiteindelijk slechts een deel van de oplossing is. ‘Het is een kwestie van ‘én-én’: er zouden ook mannen moeten opstaan die als brug fungeren om dit soort zaken bespreekbaar te maken naar andere mannen.’

Een van de laatste plekken waar die brug gebouwd zal worden, is de stamtafel van VI vandaag – vermoedelijk de enige talkshow ter wereld waar bloedserieuze analyses van de oorlog zó soepel worden afgewisseld met anekdotes over orale seks. Toch dringt het vrouwelijke perspectief ook langzaam door tot dit ‘mannenhol’.

Dinsdagavond was Stella Bergsma de tafelgast, woensdagavond was de beurt aan Roos Schlikker. (Van der Gijp: ‘Schlikker, ook een goede naam voor Internationale Vrouwendag, hahaha.’) Eerder in de uitzending was Derksen al uitgebreid leeggelopen over de ‘stuitende arrogantie’ en grenzeloze ambitie van minister van Financiën Sigrid ‘mevrouw’ Kaag. Gijp sprak over ‘een wijf met zó’n aardappel in d’r keel’. Bergsma wierp ertegen in dat dit soort zaken bij een man veel minder een issue was geweest. Het leek een voorzichtige aanzet tot een brug, maar een échte discussie bleef jammerlijk genoeg uit.

Zelfs bij VI vandaag wordt héél langzaam een wankel bruggetje gebouwd, maar het blijft voorlopig waarschijnlijk nog wel even eenrichtingsverkeer.