De patiënt sprong radeloos voor de trein. De huisarts staat machteloos voor het tuchtbankje

Dit was haar tweede zelfmoordpoging. De vorige was tien jaar geleden, toen zij in haar studententijd door een verlies van regelmaat, rust en sociale controle, steeds verder weggleed in een depressie. Deze keer stonden alle stoplichten in haar leven op groen, maar bleef het licht in haar hoofd op rood. Na de inname van een pakje paracetamol kwam ze terecht op de ic. Ze herstelde gelukkig snel. Na twee dagen kwam een psychiatrisch team langs. Die oordeelde dat er op dat moment geen actieve zelfmoordwens meer was. Advies: lekker naar huis, de huisarts bellen voor het starten van psychische hulp.

De huisarts schrikt als ze hoort dat haar patiënte zonder vervolgzorg naar huis is gestuurd. Pas na twee weken contact zoeken verschijnt de vrouw op het spreekuur. Ze wordt verwezen naar ggz-instelling X. Na het intakegesprek wordt ze afgewezen voor een behandeltraject. Reden: de zorgvraag is ‘te complex’. De huisarts ontvangt een brief waarin wordt geadviseerd patiënte naar instelling Y te verwijzen.

De huisarts informeert waarom instelling X niet zelf naar instelling Y verwijst. Tenslotte wordt een patiënt met een meervoudige botbreuk ook niet naar huis gestuurd met het bericht: ‘Botbreuk te complex voor ons. Advies verwijzen naar onze collega’s in het academisch centrum.’ Feitelijk is met de intake omzet gegenereerd, voldaan aan de door de zorgverzekeraar vastgestelde productienormen en maakt een terugverwijzing de huisarts verantwoordelijk voor het leveren van ‘overbruggingszorg’.

Omdat de vrouw niet meer verschijnt op de afspraken met de psychisch praktijkondersteuner, zoekt de huisarts contact. De vrouw heeft zich teruggetrokken uit het sociale en werkende leven. Ze klinkt vlak, maar ontkent zelfmoordgedachtes te hebben. ‘Ga je het redden tot de intake volgende week?’, vraagt de huisarts nog. ‘Ik denk het wel’, antwoordt ze, ‘anders bel ik jullie wel’. Vijf dagen later beneemt ze zich het leven.

De huisarts die mij haar verhaal toevertrouwde, vertelde dat zij zich na deze ervaring zoveel als professioneel mogelijk ging distantiëren van patiënten met psychische klachten. Uit angst om stuk te lopen op onoplosbare, schrijnende situaties. Ze merkte zelfs dat ze begon te ‘duiken’. Bijvoorbeeld als op de huisartsenpost een patiënt met een psychische crisis gezien moest worden. Even naar de wc. Even koffie halen. Mij niet bellen. ‘Zo’n huisarts gun je niemand’, beëindigde ze haar verhaal aan mij.

Dramatisch

De situatie in de ggz is dramatisch. Voor patiënten die maanden op hulp moeten wachten, voor de zorgverleners ín de ggz in de houdgreep van de zorgverzekeraars, maar ook voor huisartsen die van dichtbij zien hoe hun patiënten in de wachttijd afglijden. Dieper in hun depressie, verder in hun eetstoornis. Hoe er met hen wordt gepingpongd door ggz-instellingen. Huisartsen staan erbij, kijken ernaar en zijn ondertussen medisch verantwoordelijk. Sommigen raken in een burn-out van de onmacht, frustratie en van het beslag die deze patiënten in de wachttijd op hen leggen.

Collega-huisarts Rinske van de Goor suggereerde in een column om vanwege de wachtlijsten patiënten met milde psychische klachten niet meer te verwijzen. Een terechte oproep, gezien de schaarste aan psychische hulpverlening. Ze werd door enkele psychiaters terechtgewezen want ‘een patiënt met hartklachten stuur je toch ook niet pas door als er een infarct is?’ Toch is dat exact waar het momenteel op neerkomt in de ggz. Mensen moeten zo lang op hulp wachten dat ze in een crisis belanden waarna de huisarts een team (bestaande uit compleet overvraagde ggz-behandelaren) ervan moet zien te overtuigen dat er echt nú hulp geboden is.

Tuchtklacht

Een Eindhovense huisarts kreeg een tuchtklacht van de familie van een man die zelfmoord pleegde toen er geen crisishulp kwam. Op de bewuste dag wordt de verwarde man in alle vroegte gezien op de huisartsenpost. De huisarts daar belt de crisisdienst voor een spoedbeoordeling, maar krijgt geen gehoor. De familie krijgt het advies zich daarom om 8 uur te melden bij de eigen huisarts. De eigen huisarts bereikt de crisisdienst wél, maar krijgt te horen dat zij de patiënt niet gaan beoordelen, omdat de man al in behandeling is bij een psycholoog.

De huisarts contacteert de psycholoog, maar die vertelt dat de zorg voor hun praktijk inmiddels te complex en te zwaar is geworden. Terwijl de psychologenpraktijk en de crisisdienst naar elkaar wijzen, springt de man voor de trein en is het de huisarts die van het tuchtcollege een berisping krijgt.

